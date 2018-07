Nereo Champagne: "Me gusta este reto"

La prioridad para Nereo Champagne estaba clara: seguir en España. La ambición deportiva, también. Tras disfrutar durante dos temporadas de los focos de La Liga, para muchos la mejor competición del planeta, de forma esporádica ahora el meta argentino busca su protagonismo un escalón por debajo. El Oviedo le abrió la puerta de seguir en España y el guardameta quiere aprovechar la oportunidad para mostrar sus cualidades en el terreno de juego. "Me gustaría tener continuidad. En el Leganés la tuve en la Copa del Rey y creo que la aproveché", aseguró el nuevo portero del Oviedo en su presentación como futbolista azul.

El día fue completo para Champagne. A las 10.00 horas, primer entrenamiento a las órdenes de Anquela. A las 13.00 presentación en el Tartiere. A las 18.30, segunda sesión. La aclimatación llega a toda velocidad. "La sensación inicial es excelente. Creo que tenemos un grupo humano muy bueno que me ha recibido estupendamente", explicó en la sala de prensa.

A Champagne se le ve ilusionado ante su nuevo reto. Quería seguir en España y lo ha logrado. Y el reto ahora está claro: sus dos primeras experiencias en La Liga le han dejado con la espina de no gozar de continuidad. En su primer curso como pepinero, 16-17, Champagne disputó 4 encuentros ligueros (jornadas 17.ª, 18.ª, 37.ª y 38.ª) y encajó cuatro goles. El pasado curso, su protagonismo en Liga se limitó a dos choques (jornadas 36.ª y 37.ª) con seis goles recibidos. Pero su momento de gloria llegó en la Copa: el argentino participó en 9 encuentros en la competición, encajando 8 goles. Su momento de gloria llegó con la eliminación del Madrid en el Bernabeu.

"Me gustaría seguir disfrutando de la Liga española jugando, como a todo futbolista, que desea jugar el mayor número de partidos, pero aceptaré la decisión del entrenador. Vengo a aportar mi granito de arena al Oviedo", indicó el meta. Y añadió: "Quería quedarme en España, por razones familiares y porque me gusta La Liga. Cuando me mencionaron la posibilidad de jugar en el Oviedo, sabiendo lo que significa este club en el fútbol nacional y cómo lo viven aquí, lo tuve claro. Esta opción me gustó desde el principio. Además, futbolísticamente la idea me seduce. Me gusta este reto".

Las referencias sobre el club llegaron de primera mano: "Martín (Mantovani) me habló del Oviedo y me dijo que aquí se vivía una pasión parecida a la de Argentina".