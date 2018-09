Anquela: "Hace dos días ascendíamos directos y ahora ni play-off"

Juan Antonio Anquela no se sale ni un ápice de su discurso. Recalca el jienense insistentemente la dureza de la Segunda y la necesidad de "competir". Es el libro de estilo del entrenador más veterano de la categoría, el que repite en cada intervención pública desde que dirige al Oviedo. Anquela, no obstante, está algo cansado de insistir en lo mismo de forma machacona. Lo admitió ayer en El Requexón antes de partir a Lugo para el partido de esta tarde (16.00 horas), y también se mostró sorprendido por las dudas que pueda haber sobre el equipo cuando no ha pasado ni un mes de competición.

"Me canso mucho porque a veces predico en el desierto. Parece que voy a la contra de todo el mundo y que lloro, y es que esto es así. No entiendo otra cosa en este juego. Hace dos días íbamos ascender directo y ahora parece que no vamos a jugar ni la liguilla. No lo entiendo, sí lo puedo comprender. Me pongo a pensar y digo: '¡Madre mía, que desconocimiento total de la situación y sobre todo de lo que es Segunda División'!", dijo ayer el técnico del Oviedo. Anquela insistió varias veces en esa idea, en el cambio de parecer que observa sobre un equipo que dejó buen sabor en el inicio de la Liga, pero que en una semana ha sido goleado por el Zaragoza en casa y apeado de la Copa por el Mallorca. "Los malos resultados te lastran, pero hace siete días estábamos aquí tirando cohetes y todo el mundo pensando unas cosas muy raras. Hay que adaptarse a lo que viene, mañana hay que apretar en todo y a ver si somos capaces de competir. Llevo muchos partidos en Segunda y habré ganado uno o ningún partido con facilidad".

Anquela no es amigo de los cambios cuando las cosas van bien, y aunque el Oviedo llega a Lugo en un momento complicado, el jienense apostará por la misma idea de este inicio de Liga: "De momento no (sobre si hará cambios). Es que hasta hace siete días todo era perfecto. Digo siete días, no hablo de hace un mes. Ahora ya todo son dudas, pues ni tanto ni tan calvo". Forlín sí será una de las novedades, sustituyendo a Carlos Hernández, lesionado para mes y medio. Anquela quiso respaldar al central andaluz, que no empezó la Liga al mejor nivel: "El año pasado fue importantísimo y está campaña todo el mundo tiene dudas de él. Yo no dudo de mis futbolistas. Hace dos días me decían que porque no jugaba Forlín y ahora me lo dirán de otro. Es normal, porque aquí cada uno hacemos nuestra alineación. Cuando me dicen que tiene que jugar uno yo les digo que a quien quito. Tenemos que ser coherentes y variar lo menos posible". Anquela también habló sobre Alanís, convocado por primera vez: "está descansado, viene de un viaje largo y está preparado para salir en cualquier momento", y sobre Edu Cortina, al que le otorga "las mismas posibilidades que a los demás de estar en el once".