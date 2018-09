Tejera: "Es normal que Anquela esté enfadado"

Sergio Tejera fue el encargado de acudir a la sala de prensa tras el entrenamiento de esta mañana, con el recuerdo del empate ante el Elche aún reciente.

Mal sabor de boca.

"Nos fuimos fastidiados por no lograr la victoria en casa. No hicimos lo que habíamos entrenado. Lo más positivo fue el empate, no estuvimos a nuestro nivel".

"Al final intentamos ir a por la victoria y nos despreocupamos de la defensa, les facilitamos sus contras. Hay que tener cuidado con esas cosas".

El análisis en el vestuario.

"Lo hemos hablado, el entrenador nos ha dicho lo que sentía. No reflejamos en el campo el trabajo que hicimos preparando la semana y es normal que Anquela esté enfadado".

"Hemos tenido una charla larga, hemos hablado todos. Debemos aprender de los errores y cambiar la dinámica en casa".

La solución.

"La clave es seguir trabajando, creer en lo que hacemos porque fuera nos está yendo bien, con una filosofía marcada. Es difícil explicar el porqué de la imagen en casa y la de fuera. Debemos seguir insistiendo".

El Alcorcón.

"Es un rival duro con un campo complicado que a muchos equipos no se les fa bien. Es un equipo robusto, sólido, no será sencillo".

Goles a balón parado.

"Hay que seguir insistiendo, nos han marcado varios goles de estrategia, es verdad. No somos de los equipos más altos pero debemos estar más atentos".