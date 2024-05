Tranquilidad en el Oviedo con el futuro de Carrión, que tiene renovación por ascenso

El Real Oviedo centra sus esfuerzos en las cuatro finales que quedan por el play-off de ascenso y no quiere que nada le desvíe de su camino. Pero hay planes en proceso. Algo lógico. Y uno de importancia apunta al banquillo. La labor de Luis Carrión es valorada de la forma más positiva por el Oviedo, que quiere que la experiencia no se detenga el próximo 30 de junio. Y aunque hayan surgido algunos rumores sobre un posible destino del entrenador en Primera División, en el club azul se muestran tranquilos con el futuro próximo. Es más, existe incluso una condición por la que el contrato del entrenador se renovaría de forma automática: el ascenso azul a Primera División.

El Oviedo anunció el pasado 21 de septiembre el fichaje de Carrión como entrenador del primer equipo hasta el final de la presente temporada, sin más condicionantes. Pero según ha podido saber LA NUEVA ESPAÑA, en la vinculación firmada por las partes existe una cláusula que dice que el contrato se extendería un año más en caso de ascenso.

La satisfacción en el Oviedo con la labor del entrenador es plena por varios motivos. En primer lugar, por los resultados, evidentemente. Carrión asumió el mando en un club que peleaba por no descender y lo tiene peleando por el play-off de ascenso. Sus resultados están fuera de cualquier debate. Además, le ha dado al equipo una identidad definida, aspecto este más que complicado cuando se hace en plena temporada y teniendo que lidiar con problemas clasificatorios desde el primer día. Eso también se valora de forma más que positiva. Y, otro factor importante, la forma de entender el fútbol del dueño, del Grupo Pachuca, casa perfectamente con la que pregona el entrenador.

Carrión es la antítesis de Cervera en este aspecto. Con el cántabro, se confiaba en su conocimiento de la categoría y se confiaba en que aseguraría resultados. Había más dudas en que encajara en el espíritu del grupo. No existe esa incertidumbre con Carrión. Además de lograr resultados y un fútbol que atrae, se considera que es un entrenador que revaloriza al futbolista. Algo que Pachuca siempre ha cuidado en sus clubes.

Por todos esos motivos, al Oviedo le encantaría prolongar la vinculación más allá de junio y el técnico está feliz en Asturias. Los caminos parecen destinados a encontrarse. Pero hay unos plazos que deben cumplirse. Y ahora, entienden las partes, es el de centrar todos los esfuerzos en la competición. Hay demasiado en juego. Existen contacto continuo entre las partes pero se ha acordado que las cuestiones relativas al futuro se dirimirán al final de temporada.

El pasado 20 de abril, el propio Carrión hizo referencia a su futuro en la sala de prensa de El Requexón, centrando el foco no obstante en lo que restaba de competición. Aunque reconociendo que había conversaciones. “El club y yo hemos hablado de muchas cosas… Estamos en una situación tan bonita que no hay nada que hacer. Soy claro de palabra, le tengo mucho cariño al Oviedo, pero no es el momento de tratar nada sino de ganar partido”, expuso ante los medios.

En todo caso, hay un atajo a todo este asunto. Un ascenso a Primera División. En ese escenario, no habría nada que negociar: el contrato del entrenador quedaría renovado de forma automática. Esta cláusula, además, sirve para ahuyentar los rumores sobre un posible interés de equipos de superior categoría. Hasta no saber cómo acaba la temporada el Oviedo, ni el club ni el entrenador conocerán la situación contractual de cara a la próxima campaña.

