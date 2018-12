Vallina: "La idea es que Anquela siga aunque pierda el sábado"

Antes de entrar en harina, de analizar la situación de Juan Antonio Anquela, Jorge Menéndez Vallina, presidente del Oviedo, recordó una de las máximas en los despachos que rigen el mundo del fútbol. "Dicen que ratificar a un entrenador es el paso previo a echarlo", dijo con una sonrisa, asegurando que no ha habido ninguna ratificación esta semana. Pero el debate sobre su futuro ha existido, y se mantiene, dentro del club. Y como sucede con las decisiones de calado, será Arturo Elías el que tome la iniciativa. Desde Oviedo, la postura es clara: apuesta por el entrenador. El debate sobre la figura del técnico fue uno de los asuntos destacados de una Junta que sirvió para analizar muchos aspectos que rodean la actualidad del conjunto azul, en las esferas social y deportiva. Incluso Vallina puso notas a la labor en el club: "En lo económico, sobresaliente; en lo deportivo, aprobado".

El futuro de Anquela. El tema de moda esta semana, que ya había sido tratado durante la junta. "Hay que tener paciencia. Las decisiones se tomarán con la dirección deportiva y con lo que quiera Arturo. Estas decisiones siempre son dinero", defendió. Después, incidió ante los medios. "Necesitamos tranquilidad. El fútbol es resultadista pero el juego del equipo no va de la mano de los resultados. Debemos tener paciencia", expuso el dirigente. "No me gusta hablar de últimas oportunidades. No creo que sea bueno hablar en esos términos", dijo cuando se le preguntó por el partido del sábado. La siguiente cuestión fue más directa: ¿Seguirá Anquela independientemente de lo que pase ante el Málaga? "Sí. Hay gran parte de la afición que está contenta con él". Los periodistas insistieron: ¿Seguirá aunque el Oviedo pierda el sábado? "Sí, sí. Aunque pierda la idea es que siga". Sí concedió Vallina que "Arturo está preocupado, lógicamente. Por lo de Anquela y por los resultados". También dejó el presidente la puerta abierta a más movimientos en el mercado de invierno: "La dirección técnica siempre está analizando. Podemos fichar aunque vamos algo justos con el tope".

Las disculpas de Tebas. Durante la junta, la accionista Lidia Álvarez preguntó sobre la situación del club con Tebas tras las últimas polémicas. La más reciente, unas palabras del presidente de La Liga sobre una pelea entre seguidores del Oviedo y del Sporting que nunca existió. Vallina aclaró que "en el caso de las declaraciones, expresé nuestro malestar, y él pidió disculpas, dijo que se había equivocado". Matizó después ante los periodistas que la disculpa había sido "pública, delante del resto de los clubes".