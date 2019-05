El argentino se acuerda de Anquela y resalta su trabajo

Sergio Egea aprovechó ayer su comparecencia para destacar el trabajo de Juan Antonio Anquela, que ocupó el cargo de entrenador del Oviedo hasta el pasado 22 de abril. El argentino fue preguntado sobre sus sensaciones antes de regresar al Tartiere y él mismo, sin nombrarlo específicamente, se acordó del jienense:

"Me siento muy responsabilizado, muy contento de estar aquí con ustedes, en la ciudad. Para mí es un privilegio. Debo trabajar a 'full' para que el equipo compita de la mejor manera. El Oviedo llevaba una buena línea, no se hacen 53 puntos de una manera fácil y no hay que desmerecer lo anterior, hay altibajos. Somos humanos. En siete partidos hay que pelear para llegar al play-off, a lo que aspira siempre este club", dijo el argentino en El Requexón sobre el anterior cuerpo técnico.