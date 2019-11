Rozada, tras la derrota ante Las Palmas: "Esta categoría es para valientes"

Javi Rozada, técnico del Oviedo, valoró la derrota de los azules ante Las Palmas: "Cuando sales como salieron ellos y no eres capaz de contenerlos pasa lo que pasa. Hicimos buenos minutos del 15 al 40, con varias llegadas de segunda línea, pero no hicimos daño. En la única situación que nos hicieron a la contra fue el 2-0 y ahí fue complicado para nosotros".

Rozada analizó el inicio del encuentro, "se explica muy fácil. Si no entras al partido bien puede pasar lo que pasó. Esta categoría es para valientes, para salir con intensidad. Y el equipo no lo hizo y nosotros no pudimos contener ese arranque, que fue lo que marcó el partido".

Sobre la revolución al descanso dijo que "buscábamos dar amplitud y estar protegidos por dentro. Los primeros quince minutos tuvimos ocho centros, que rematamos dos o tres, pero no metimos ese 2-1. El equipo lo intentó e interpretó bien lo que se quería, pero a raíz del minuto 60 Las Palmas cogió el balón y no fuimos capaces de salir".

"La primera final no salió, sabíamos que eran quince puntos. En Segunda División tienes que hacer buenos partidos fuera de casa para sumar. Tenemos que centrarnos en el Rayo Vallecano", finalizó el entrenador.