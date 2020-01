Carlos, el único central fijo en el Oviedo: "Rozada me dio confianza desde el primer día"

El central del Oviedo Carlos Hernández valoró la situación del equipo tras el entrenamiento a puerta abierta en El Requexón. El defensa, indiscutible en los planes de Rozada, dijo que el equipo necesita una victoria, el domingo ante el Albacete y no quiso valorar el mercado de fichajes, con Omar Ramos en la rampa de salida.

¿Cómo está el equipo tras el empate ante el Girona?: "En el último mes el equipo tiene confianza, las cosas no están saliendo, pero las sensaciones son buenas. Necesitamos una victoria cuanto antes y esperemos que sea este fin de semana".

¿Por qué el equipo parece mejor fuera que en casa?: "El equipo hace buenos partidos. Fuera estamos sacando puntos importantes, pero hay que cambiar la dinámica en casa".

Los cambios en la defensa: "Todos damos nivel y competimos, con Chrisitian llevo más tiempo y es más veterano"

Posible salida de Omar Ramos: "A día de hoy no me preocupa eso, me preocupa llegar el domingo de la mejor manera y competir".

¿El Albacete es una final?: "Yo no hablaría de finales, pero es un rival directo. Si ganamos lo metemos abajo y ganamos el goal-average. Ganando un partido veremos la cosa mucho mejor". La gente está más animada. Agradecer a todo el mundo la ayuda, qué mejor manera de hacerlo que ganar ante nuestra gente".

Su buen momento personal: "El míster me dio confianza desde el primer día y poco a poco he ido haciendo lo que me pedía. Contento por ayudar al equipo y por mí".