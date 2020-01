Javi Mier, medio del Vetusta, en la prelista olímpica de Luis de la Fuente para Tokio 2020

El Vetusta, filial del Oviedo, pisa fuerte y está de "olímpica" enhorabuena. El centrocampista azul Javi Mier (Oviedo, 1999) ha sido incluido en la prelista para los Juegos Olímpicos de Tokio (Japón) 2020, según han confirmado a LA NUEVA ESPAÑA fuentes cercanas a la Federación Española de Fútbol. El seleccionador nacional sub-21, Luis de la Fuente, confeccionó una lista inicial que no se hará pública, pero de la que finalmente saldrán los 18 elegidos para la cita, que tendrá jugar en julio de este año. La citada prelista, no obstante, tiene truco: ya que no tiene límite máximo de plazas. Por tanto, De la Fuente ha incluido a todos los jugadores españoles de Primera y Segunda División futuribles para viajar a Tokio y representar a España en las Olimpiadas.

Pero el seleccionador también ha mirado hacia los filiales más prometedores del panorama nacional. Entre ellos ha puesto su foco en el Vetusta y no ha dudado en llamar a Javi Mier, una de las perlas de la cantera oviedista, que precisamente debutó con el primer equipo esta campaña en el encuentro ante el Málaga, hace tres jornadas en el Tartiere (1-1). El ovetense fue titular, tuvo la mala fortuna de provocar el penalti a favor de los andaluces por una mano y completó setenta minutos hasta que fue sustituido. Tras el encuentro tuvo un proceso gripal que le tuvo apartado varios días, aunque ya pudo jugar con el Vetusta en los dos últimos duelos, la derrota ante el Langreo en el Hermanos Antuña (2-0) y el empate ante Las Palmas Atlético (0-0) el pasado domingo. El centrocampista fue uno de los partícipes del ascenso en 2018 a Segunda B, con Rozada como entrenador.

Javi Mier tiene muy complicado acabar en la lista definitiva para los Juegos Olímpicos, pero solo el hecho de haber sido incluido en la prelista supone un pequeño reconocimiento a una promesa que va en ascenso. A la lista definitiva de 18 para los Juegos solo pueden acceder tres jugadores que sobrepasen los 23 años y el resto deben ser nacidos a partir de 1997. Luis de la Fuente ya ha abierto la puerta a que los mayores de 23 salgan del grupo que salió campeón de Europa sub-21. Ha habido jugadores de primer nivel que ya han manifestado su deseo de jugar las Olimpiadas. Uno de ellos, el caso más sonado, ha sido el del capitán del Real Madrid, Sergio Ramos.