Ziganda: "Fue nuestro partido más completo"

El entrenador del Oviedo, José Ángel Ziganda, no ocultó su satisfacción en la sala de prensa por una victoria que encamina la permanencia, pero advirtió que hay que rematar la faena. El técnico destacó que "la verdad es que salió todo según lo habíamos planeado. Salimos con personalidad en los dos tiempos e intentamos hacerles daño desde el inicio. Tuvimos mentalidad ganadora y acierto y eso nos dio la victoria".

Ziganda reconoció que la victoria es un gran paso para conseguir la permanencia, pero indicó que se debe ratificar el próximo viernes ante el Racing, ya que una victoria le daría de manera matemática la salvación. "Sabemos lo que nos jugamos el viernes. Será una gran prueba de madurez y esta victoria nos dará confianza para hacer mejor las cosas e intentar demostrar que podemos ganar para cerrar de una vez la permanencia en la categoría", dijo.

El entrenador azul indicó que el de ayer fue "el partido más completo desde que llegué al Oviedo, junto con el que hicimos ante el Sporting, aunque en El Molinón no tuvimos tantas llegadas". Sobre la alineación de Obeng, señaló que "me decidí a ponerle en el once titular porque le veo entrenar y está a un gran nivel".

Por su parte, el entrenador del Zaragoza Víctor Fernández no dudó en reconocer el claro triunfo del Oviedo. "Fue nuestro peor partido de la temporada y tuvimos suerte porque pudimos sufrir un castigo muy superior. El Oviedo nos superó en todo y fue una auténtica pesadilla durante los noventa minutos".