El Femenino, a disgusto por tener que jugar en el Tensi

La directiva del Oviedo Femenino no oculta su "decepción" con el Ayuntamiento debido al campo donde jugará el club el año que viene, las instalaciones Tensi, en la Liga Reto Iberdrola, lo que equivale a la Segunda División. "Llevamos tiempo en conversaciones con el Ayuntamiento pidiendo unas instalaciones mejores, y de momento no nos da solución. Vemos apto Tensi para entrenar, pero no para jugar. El campo está muy alejado de la ciudad y no reúne las condiciones para la categoría. Pedimos un campo en condiciones", explica José Moro, presidente del Oviedo Femenino.

Fuentes del Ayuntamiento indicaron que el Femenino debe jugar en Tensi debido a que es donde entrena la cantera del Real Oviedo y el club engloba a la parte femenina. Una valoración que no convence al club.