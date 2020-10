Ziganda, antes de recibir al Rayo: "Seguro que habrá cambios"

El Oviedo se entrenó esta mañana en El Requexón antes de recibir mañana al Rayo (19.30 horas) y el Cuco Ziganda valoró la situación del equipo antes de la sesión. Estas fueron sus palabras.

Momento del equipo: "Todos queremos ganar y cuando no lo hacemos no hay el mismo humor. Somos conscientes de nuestro esfuerzo y del poco rendimiento en puntos que estamos sacando. Esto es un proceso muy largo y en eso estamos. Estamos serios y concentrados en lo que nos toca a cada uno. A los jugadores les toca estar disponibles".

¿Habrá cambios ante el Rayo?: "Algún cambio seguro que habrá. Ya veremos. Entre jueves y domingo seguro que habrá cambios".

¿Qué le falta al equipo?: "Nos falta lo más difícil: el gol y acertar. El Girona fue un rival duro y sólido y jugó con un trivote. Nos falta que se nos caigan los goles, pero no le doy mucha importancia. Solo nos falta insistir y llegar con más gente y acierto. Nos llegará, solo es una racha".

¿Se plantea jugar con dos delanteros?: "Me planteo todas las posibilidades e iremos viendo. Podemos jugar con 2 delanteros y con un mediapunta. Estamos a tiempo de ser tenaces y de buscar esa alineación que nos haga estar más cerca de ganar".

Los jugadores que cuentan poco: "Iremos viendo. No hay sitio para todos y el entrenador trata de hacer el mejor once. Su trabajo es entrenar duro y lo hacen, porque su actitud es ejemplar. Alguno entrará y esperemos que no sea un examen final. No hay sitio para todos y de 25 juegan 11. Estoy contento con el nivel que dan en los entrenamientos. No cerramos la puerta a nadie"

¿Trivote ante el Rayo?: "Es otra posibilidad y estamos en el momento de buscar el once tipo. Hacemos cosas bien, pero no ganamos. Y no nos podemos escudar en la imagen. Aburjania tiene una competencia dura y no lo tiene fácil. Además, no está teniendo la competitividad. Seguro que estos días entrará".