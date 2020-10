José Ángel Ziganda analizó esta mañana la situación del Oviedo, en posición de descenso tras sumar un punto de los últimos 12 en juego. A pesar de la mala racha, confía en los suyos.

¿Cómo están?

“El vestuario está bien. Es normal que afecte la dinámica. Pero el ánimo debe demostrarse en el campo y la actitud ante el Logroñés fue admirable. El equipo tiene ganas de darle la vuelta”.

Los arbitrajes.

“Nunca he hablado de los árbitros. Nos debemos centrar en lo nuestro. El VAR me da la sensación de que nadie sabe a qué atenerse. En estas situaciones de percepciones muy personales no nos está saliendo de cara. Mi terreno es entrenar y proporcionar ánimo al equipo. Me centro en eso”.

“Hay días que son situaciones muy evidentes, pero no nos podemos centrar en los árbitros. Sino en nosotros. 10 contra 11 nos metieron dos goles de estrategia; no puede pasar eso. Ahora nos sale cruz pero a lo largo del año se compensa porque es suerte”.

¿Se siente reforzado?

“Lo que hablo con la directiva creo que confían en el trabajo. Y dan muestras de serenidad y apoyo a mi trabajo. Sé que estoy expuesto a los resultados y no sé hasta dónde dura la paciencia. Pero solo pensamos en Las Palmas. El club me transmite confianza, que lo siga intentando. Los resultados se tienen que dar”.

El objetivo del Oviedo.

“Es el partido ante Las Palmas, no puedo tenerlo en otro sitio. Es nuestro objetivo viendo la situación en la que estamos. Si me preguntas al principio de temporada te diría otro, con una mirada más amplia. Hoy es sumar para salir de abajo. El objetivo sería hacer un buen equipo, construir una plantilla de futuro, con gente de casa, y gente de experiencia que les facilite la madurez, Para mejoras hasta no sé dónde. El objetivo es hacer un buen equipo no solo para hoy, también para el futuro”.

Los fijos.

“Todos los jugadores son iguales. Pongo a los que veo mejor preparados. Edgar está para jugar. Blanco, con más automatismos, participará más. Y el resto iremos viendo poco a poco. Aquí juega los que considero más oportunos”.

El juego.

“En los últimos partidos hemos cometido errores. No veo que los equipos jueguen más, veo incluso que proponen menos, A uno le ponen un estereotipo y es difícil quitárselo. Tenemos muy buenos automatismos pero nos perjudican los errores individuales. El rendimiento no es malo pero el resultado sí”.

“Tenemos que saber convivir con el error. No ha pasado ni un tercio de la temporada, hay tiempo para superarlo”.

“Me gustó el juego día de Cartagena, también en Albacete, mucho. Y el inicio contra el Logroñés fue impresionante. Me gustaría quedarme con esos partidos. El primer tiempo contra el Espanyol fue muy buen también. En cuanto a ritmo y llegada hemos hecho buenos partidos, aunque el resultado no fuera el deseado”.

Las Palmas.

“No es una final, eso es todo o nada. Y no lo es. Lo afronto como el de Cartagena, con ilusión, ganas e idea de que salgamos con el ritmo habitual y la intención de ir a por el partido. Sabemos que es muy buen rival”.

Brazao y Femenías.

“Hablo con casi todos los jugadores, sé quién va a jugar en Las Palmas”.