A las buenas sensaciones del equipo, según el criterio de Ziganda, no le correspondieron en este caso un resultado favorable. Pero el punto, en todo caso, no deja el mismo regusto que ante el Fuenlabrada, una cita de la que el navarro salió insatisfecho. El Cuco valoró la actitud de su equipo en un escenario que no es sencillo. “Salimos con una mentalidad de ir a por el partido y tener el control. Estuvimos más cómodos que el Lugo. Tuvimos muy buena actitud, nos ha faltado algo de punch y meter alguna de las que tuvimos. No nos vamos contentos con el resultado pero sí con la disposición del equipo”, explicó el entrenador azul.

Ziganda aclaró el cambio de estrategia, con un Oviedo más autoritario: “Tuvimos más el balón. Ante el Fuenlabrada nos dejó mala sensación, y lo hablamos, dijimos que debíamos irnos del partido con otra sensación. Y dimos un paso adelante. El rival, con dos puntas, no apretó tanto y tuvimos más facilidad para sacar el balón jugado. Era el plan, tener la pelota: estuvimos aseados, atrevidos, haciendo cosas interesantes en el campo”.

La parte más negativa llegó cerca del área rival. “Nos faltó acertar, dimos un paso adelante en la segunda mitad, jugando en campo contrario, los tuvimos en su territorio. Pero nos faltó generar el último pase, ese acierto, o en la estrategia. Tuvimos dominio territorial y de juego”, expuso.

Por último, el Cuco valoró la imagen del equipo en las últimas semanas: “Todos queremos más puntos. Pero sobre todo queremos que el equipo transmita cosas. Que nos vean y que digan ‘estos quieren ganar’. Que vean que peleamos, jugamos, intentamos hacer las cosas”. Y añadió sobre las novedades en el once de ayer: “Es bueno tener a gente enganchada. El bloque que venía jugando estaba bien y no era fácil entrar en la dinámica, Pero a base de entrenar lo han logrado Javi (Mier) y Cedric. A Rodri le falta ritmo, pero se consigue entrenando. Es importante que los cambios no se noten”.