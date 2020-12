El entrenador del Oviedo, José Ángel Ziganda, destacó el gran esfuerzo realizado por su equipo. “El partido ha sido duro ante un gran rival. Competimos bien y tuvimos nuestras opciones, pero creo que con muy poco nos han hecho mucho daño. Hemos demostrado que el equipo no se rinde nunca, siempre va a por todas y cree. Nos tenemos que quedar con eso. No nos vamos a rendir ni a parar. Tenemos que pelear todos los partidos como lo hicimos en este”.

Ziganda señaló que lo que más le frustró “fue cómo se produjo el resultado. En el segundo tiempo, tras lograr el empate, tuvimos opciones de ganar, pero en otra jugada aislada nos castigó”.

El entrenador azul no quiso valorar como es su costumbre la actuación del árbitro, en especial en las dos jugadas polémicas del partido, la acción de Carlos Hernández sobre Sadiq señala con penalti por el árbitro y un derribo de Sangalli en la segunda mitad. “Las dos jugadas me pillan lejos y no voy a entrar a comentarlas. Los jugadores sí tienen su opinión, pero yo no voy a hablar ni a quejarme de los árbitros, aunque siempre en estas jugadas nos sale cruz. Esperemos que esto cambie alguna vez”.

Con respecto al final de la racha de cinco partidos sin perder, Ziganda fue claro. “No queda otra que levantarse y pensar ya en el próximo partido ante el Alcorcón que lo tenemos a la vuelta de la esquina”.

La derrota ante el Almería deja al Oviedo en la 14.ª posición de la tabla, a seis puntos de distancia del Rayo Vallecano, que navega en la sexta plaza. El choque ante el conjunto andaluz pone fin a la mejor dinámica de los azules en la competición, después de haber sumado 11 puntos de los últimos 15. La parte más positiva es que el descenso sigue lejos, en una competición que parece abocada a distanciar a los equipos de arriba con los que pasan problemas. El Castellón, primer equipo en descenso, está a 6 puntos por debajo.