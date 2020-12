El entrenador del Oviedo, el Cuco Ziganda, valoró la victoria azul en Sabadell. Este fue su análisis.

El penalti de Borja, rectificado por el VAR: “Me dicen que no ha sido penalti, que toca el balón. No me da la razón (a sus quejas), no podemos hacer nada y solo esperar. Hay errores de jugadores y también del arbitraje, aunque es difícil aceptar los del VAR. Me dicen que no ha sido penalti y si no ha sido, no ha sido, es lo justo”.

Análisis: “Estoy contento por el partido. En el primer tiempo nos faltó ser más verticales, pero jugamos demasiado horizontal. En el segundo tiempo no tuvimos tampoco mucha llegada y en una jugada con Mossa llegando no adelantamos. Luego controlamos relativamente bien el partido”

¿Cómo ha visto a Jimmy y a Mier?: “Muy bien. Javi viene jugando mucho y en diferentes posiciones. Es un jugador muy dinámico, con mucha energía y que hace cosas bien. Jimmy no está participando por la competencia. Yo, como mucho me callo cosas, pero si digo que entrena bien y está preparado es por algo. Hoy ha tenido su oportunidad y ha estado bien. Le ha dado criterio al juego. Los dos han jugado muy tranquilos y se ha notado que se conocen”

Refuerzo: “Para la plantilla es bueno que entre gente fresca y jugar y competir como lo han hecho. La manera de como han aguantado los jugadores que han entrado es un refuerzo para todos”

Situación general: “Sabemos en que situación estamos en la tabla y de haber perdido con el Alcorcón y no ganar hoy nos metíamos abajo. No fuimos capaces de ganar al Alcorcón, pero sí hoy. Ahora iremos a por el Tenerife y poco a poco. Lo importante es donde estemos a falta de 8 o 10 jornadas y que al equipo se le vean siempre cosas. No nos sobra nada y estamos a tiempo de todo: no renunciamos a nada".

Leschuk: “Estaba para jugar, pero tenía una pequeñas molestias en el abductor. Tenía claro que no iba a participar hoy. Él estaba dispuesto y el doctor me daba el ok, pero prefería que descansase”.

Mercado de invierno: "Aburjania y Mujica son jugadores de la plantilla y cuento con ellos. Por mi parte están disponibles y seguiremos con ellos mientras no tenga señales de otro tipo cuento con ellos, hay mucha competencia y no pueden jugar todo. Buscaremos algo que mejore, tenemos una ficha y vamos más justos en algunas posiciones".

Riki: "El momento llega cuando llega. Hemos estado jugando con Javi en esa posición y luego con Nahuel, antes con Borja. Le ha costado entrar. Riki es un jugador que técnicamente es bueno, se asocia entre líneas y le da continuidad al juego. Pensábamos que los que nos ha dado".