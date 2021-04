Ziganda, entrenador del Real Oviedo, dio su rueda de prensa previa al derbi del sábado (18:15 horas) ante el Sporting en El Molinón. El técnico navarro trató de dar un tono optimista y motivacional a sus palabras, aislando la situación por la que atraviesa el equipo azul, que viene de encadenar siete partidos sin ganar, de un partido que reconoce es "especial".

¿Cómo se prepara un derbi? La preparación deportiva es la misma, buscando la mejora, mantener las cosas buenas que tenemos, lo que es una planificación normal de un partido de fútbol. Lo que sí cambia el derbi es que se palpa en el ambiente, en cómo se vive en la ciudad y a uno, aunque no quiera, le llega. Por todos lados te recuerdan el partido, más que la clasificación.

¿Qué le está faltando al Oviedo en ataque? El equipo hasta ahora ha estado bien armado, organizado, y donde más problemas hemos tenido esta segunda vuelta ha sido en la fase ofensiva. Aun así, creo que hemos tenido opciones para que algunos partidos hubiesen caído de nuestro lado.

¿Cómo se puede mejorar esa faceta ofensiva? Trabajamos todas las semanas, facetas ofensivas y defensivas, esto también es cuestión de confianza, de racha, también es trabajo, para eso estamos los entrenadores; pero si analizamos las jugadas también es cuestión un poco de rachas, confianza, dinámica, que cuando estás con el viento a favor parece que todo te favorece. Nos está costando tener ese puntito de suerte.

¿Le da muchas vueltas al once del sábado? Pensamos en todo, y le damos la vuelta a todo, cómo podemos tener más opciones de sacar el partido adelante, sí piensas en poder hacer el bloque más fuerte, también piensas en las opciones de inicio y durante el partido. Sabiendo que no es un partido normal, evidentemente.

¿Habrá cambios en la defensa? Cualquiera de los cuatro centrales me da garantías, muchas veces no tengo una razón muy concreta para poner a uno o a otro, porque Carlos jugó bien en Alcorcón, me da garantías, que es el que menos está jugando; la pareja de Simone (Grippo) y Alejandro (Arribas) jugaron en Mallorca y lo hicieron muy bien, luego han seguido jugando Alejandro y Christian, que también lo hicieron muy bien. Sabemos también el año que está haciendo Djuka, la confianza con la que está jugando, y las condiciones que tiene, pero los que salgan de los nuestros nos dan confianza.

¿Es diferente este derbi? Es diferente al Athletic-Real, que quizás es el derbi más cercano, Osasuna sí tiene derbis, pero no es el Athletic-Real o el Oviedo-Sporting. Lo equiparo a un Betis-Sevilla o a un Barcelona-Espanyol. Sí lo veo diferente, en la ciudad sí se palma, todo el mundo te lo recuerda, paras en el semáforo y te recuerdan que hay que ganar. Vas a hacer la compra y te lo recuerdan. Se vive como se tienen que vivir. Sabemos el fútbol qué sentimientos produce, de pertenencia, de ilusión, en muchos aspectos representamos a la ciudad.

¿Qué es más importante en un derbi lo emocional o lo deportivo? La carga emocional es más importante que la racha de partidos, en infinidad de ocasiones la clasificación importa menos, en estos derbis seguro. En los derbis se iguala todo y la clasificación, que el Sporting tiene más puntos y está haciendo mejor temporada que nosotros, se iguala.

¿Qué consecuencias puede tener una derrota el sábado? Prefiero pensar en el partido, prefiero pensar en qué podemos ganar, prefiero pensar en '¿y si ganamos?'. En todos estos siete partidos, igual menos el del Leganés, que fue más difícil, hemos tenido opciones objetivas de sacar algo más, es cierto que no lo hemos sacado y que algo nos está faltando, pero tenemos que ir con la mentalidad de que vamos a sacar el partido adelante. Nosotros juntos y a por el partido.

¿Afecta la situación en la clasificación? Lo que no podemos hacer es mirar atrás y evadir una situación en la que estamos metidos. Es fútbol y muchos de los que estamos aquí ya lo vivimos el año pasado. Este año todavía no es una situación tan crítica, pero no es una situación fácil por la racha que llevamos que no ganamos, el margen es menor, pero tampoco sirve de mucho angustiarse ni fustigarse. Sirve estar tranquilo y sereno. Se sale apretando los puños y siendo firme en las convicciones que tenemos y en las cosas buenas que tenemos, que las tenemos.

¿Qué partido espera? Espero un partido igualado, como los dos derbis que hemos jugado. Muy apretado. Al Sporting le veo mejor en la segunda vuelta que en la primera. Los resultados le han dado confianza. La sensación como equipo es que han crecido y han ido a más. Es un grupo muy completo, con una buena base de casa.

¿Es diferente a otros? Este partido es único e intransferible. La importancia del partido es vital por la clasificación y porque es un derbi, por las dos coas, tenemos motivación de sobra para intentar hacer un partidazo y para ser lo más serios y fuertes posibles. Los otros dos partidos nos han salido bien, pero el partido del sábado va a ser diferente.

¿Cómo ve al Sporting? El Sporting mantiene la baza del contragolpe, con Djuka, pero hace más cosas, creo que ahora es un equipo más completo, con más registros.