El delantero del Oviedo Rodri, autor de un gol ayer en la victoria ante el Sabadell, analizó esta mañana en El Requexón la actualidad del equipo, que tiene muy cerca la salvación. El andaluz habló también sobre su momento personal.

El gol ante el Sabadell

“Para un delantero marcar supone una satisfacción. No sé si ha sido mi mejor partido con el Oviedo, pero uno de los mejores seguros. Todos estuvimos a un buen nivel. Era un partido importante, ante un rival directo, y estamos felices”.

Los errores del equipo esta temporada

“Esta Liga es larga y para estar en los puestos de arriba que tener continuidad. El equipo ha ganado los partidos importantes”.

Su posible continuidad y su papel secundario esta temporada

“En mi cabeza no cabe pensar en el año que viene, sino en trabajar para que el equipo llegue lo antes posible a la salvación. Siempre que un jugador no juega no está satisfecho. No estoy contento, pero trabajo y lo seguiré haciendo para cuando el míster lo decida. Si no juegas, la confianza se merma, pero entreno como el que más”.