Diegui, lateral del Oviedo, recibió esta mañana en El Requexón el premio a mejor jugador azul en el mes de abril y habló sobre su futuro. El canterano, que ha tenido protagonismo en el último tramo de Liga después de su gol al Sporting, finaliza contrato en junio con el equipo azul y respondió sobre qué le parecería una hipotética propuesta de renovación a la baja al final de temporada.

"Sí (la aceptaría). ¿Por qué no? Me crié aquí, el Oviedo es club de mi vida. Si me ofrecen una renovación a la baja e interesan a las dos partes, bienvenido sea", dijo Diegui. "Me gustaría seguir en el Oviedo, pero no me cierro a nada. Me gustaría probar de todo. Si me ofrecen renovar me gustaría", matizó.

"Creo que están contentos con mi trabajo, independientemente de si juego o no. . Si me puedo quedar, me quedo, si no, no pasa nada", dijo el canterano, que recalcó que no se esperaba tener este protagonismo en el final de Liga.