Jon Pérez Bolo se estrenó en el Tartiere con derrota. Contrariado por el resultado, el técnico mostró su malestar aunque instó a quedarse con la lectura más positiva.

El partido

“No estábamos sufriendo cuando llegó la roja, pero sacaron un córner y nos marcaron en una acción de estrategia. En la primera parte tuvimos dudas y no llegamos bien a la presión. No sufrimos pero nos crearon incertidumbre. En la segunda parte, mejoramos. Una parte del partido tuvimos dos o tres ocasiones y no las hemos aprovechado. Estamos tristes, pero tenemos que quedarnos con las cosas positivas: con la segunda parte, con cómo dimos la vuelta a las dudas y los nervios. Esto es muy largo, hay que seguir trabajando”.

Marcelo Flores y Montoro.

“Tiene descaro, valentía, busca al rival… Lo ha demostrado. El resultado hace que la buena imagen que ha dejado quede al margen. La derrota no puede empañar las cosas buenas que se han visto. Hay que subsanar los errores y que no se vuelvan a repetir. Montoro ha demostrado la jerarquía y la tranquilidad que tiene con balón. Se ven cosas que nos van a dar”.

Tomeu Nadal.

“Compiten compañeros por un sitio en el once. Los dos porteros han hecho buena pretemporada y nos hemos decidido por Tomeu. Todos tendrán su oportunidad”.

Gol en contra.

“La estrategia es muy importante en el fútbol. En la segunda parte jugamos más en el campo rival pero la estrategia puede darte el partido. No hemos sido fuertes en el área”.

Los cambios.

“Han surtido efecto. Es el primer partido, y los jugadores hacen mucho esfuerzo y queríamos tener piernas frescas. Con Montoro y Jimmy para poder seguir presionando. Once para once hemos tenido tres ocasiones, Enrich, Montoro y Sangalli. Creo que sí surtió efecto lo que buscábamos. Si hubiéramos defendido bien el córner tendríamos un punto y lo veríamos diferente, aunque enfadados por no ganar”.

Los problemas.

“No saltábamos todos a la vez, sino en oleadas. Hay que saltar todos antes. Uno al balón y fijar al contrario. Si con el Andorra llegas tarde no te da tiempo a ir a la presión. Hay que ser más valientes. En la segunda parte lo fuimos, no les dejamos hacer su juego. Estuvimos en campo contrario y generamos tres ocasiones”.

Fichajes.

“Independientemente del resultado tenemos claro lo que queremos. Hay un esfuerzo grande. Hay que estar tranquilo. Espero que esta semana haya novedades, sino pasa nada estamos contentos con esta plantilla. A pelear duro. Tras una derrota, toca levantarse y trabajar con la misma ilusión y mismas ganas. El ejemplo a seguir es la segunda parte”.