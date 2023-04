En una temporada que no está resultando sencilla, al mismo nivel que el equipo, Borja Sánchez ve síntomas para el optimismo en el tramo final. Por primera vez acumula cuatro partidos como titular esta temporada. Ante el Eibar estrenó su casillero de asistencias. En Las Palmas, el de goles. Fue el héroe del triunfo más festejado, mérito compartido con Viti y su excepcional acción en la banda derecha, y ahora insta al equipo a seguir peleando por escalar posiciones. "El duelo ante el Lugo es vital para nosotros; queremos ganar y estar más tranquilos y mirar más hacia adelante. No hago ningún cálculo porque de una semana para otra te cambia todo y no suelo mirar la tabla. Solo me centro en ganar al Lugo”, ha explicado hoy el atacante en la sala de prensa de El Requexón.

Para Borja, el duelo ante el colista encierra más peligro del que puede parecer a priori: "Parece que cuanta más exigencia tenemos, mejor respondemos. Es importante saber llevar el control de los partidos contra los equipos de la parte baja de la tabla”. Las Palmas fue el choque en el que extremo se liberó. Por el gol, por su habilidad con la pelota y, también, por cómo ayudó en defensa. Borja lideró al equipo en recuperaciones y fue el segundo, detrás de Viti, que más duelos ganó. "Quizá hay dudas en mi capacidad defensiva por el tipo de jugador que soy, pero llevo tiempo ayudando en esa faceta. Y quiero seguir así", se reivindica el ovetense. En todo caso, Borja se pone a las órdenes de Cervera sea cual sea la fórmula: "En Segunda, cada partido tiene sus particularidades. No puedes ir a Las Palmas a quitarles el balón, pero ahora sí tenemos una idea más clara en ataque. El equipo va en una línea ascendente. Los resultados no reflejaron el trabajo del equipo en los últimos partidos, pero es así: Granada fue un gran ejemplo. En Segunda, al final, todo depende de detalles, pero estamos contentos con la línea del equipo y hay que seguir así”.