El dorsal, su posición, la bienvenida de Fernando Alonso... Todos los detalles de la presentación de Santi Cazorla

Santi Cazorla pisó el césped del Carlos Tartiere y, como siempre, se le escapó una sonrisa. Faltaba un elemento, uno esencial, el público coreándole. Pero ya vivió esa sensación el pasado domingo y volverá a sentirla cuando esté a punto y listo para aportar su magia. El "mago" sí presentó como principal novedad su camiseta, la que luce el 8 a la espalda. El Oviedo tiene nuevo ídolo y él afronta el reto con ilusión. "Llevaba tiempo con la idea de volver en la cabeza.

La ilusión del "8" del Oviedo. El primer paso fue descubrir el dorsal. Como se intuía, lucirá el 8. Tanto Peláez como el futbolista agradecieron a Javi Mier, el que hasta ayer portaba ese número, su gesto de cederle su número. Para Cazorla, el nuevo "8", el reto es apasionante. "Jugar en el Oviedo siempre fue mi sueño. Por eso siempre he dejado la puerta abierta. Lo vi más cercano en los últimos meses. Y al final fue una decisión personal y familiar".

El siguiente paso será el de su debut verdadero, en un partido. Aunque aún queda para eso. "Por mí, ya jugaría en Burgos, pero hay que ser realistas, hay que ir con calma. He soñado muchas veces con mi debut en el Oviedo. Te pasan muchos momentos por tu cabeza. Ese día estaré muy nervioso, es tu sueño de niño", explicó.

E incidió en los tiempos de su puesta a punto: "No me pongo plazos. Quiero disfrutar del fútbol en casa. Hay que ir viendo sensaciones, y el cuerpo te va mandando mensajes. Vivo el día a día y quiero aprovechar esta oportunidad que me dan". El derbi, en la quinta jornada, queda demasiado cerca: "Es complicado que llegue. Es un partido muy especial, el ambiente es mágico. Pero hay que respetar unos plazos con el cuerpo médico y los entrenadores. Hay que volver al cien por ciento".

Tan solo han pasado uno días desde que se anunció su contratación, pero Cazorla ya ha podido sentir el entusiasmo en el oviedismo. "Es algo que no consigo asimilar. Puedes hacerte una idea de que hará ilusión, pero hasta que no lo vives no te das cuenta realmente. Le doy las gracias a la gente, creo que no merezco tanto cariño. Es una responsabilidad pero la asumo encantado".

Mensaje de Fernando Alonso. En el especial acto de presentación, sin presencia de seguidores pero con muchos de los empleados del club siguiéndola desde la grada, hubo algunas sorpresas. Antes de que Cazorla se lanzara de lleno a las preguntas de los periodistas, el club emitió en los nuevos video marcadores algunos mensajes de bienvenida. "Has ilusionado a una ciudad. No tienes ninguna presión, la tenemos nosotros para animar al equipo y a ti", indicó Diego Cervero. Otro exazul, Héctor Font, que fue compañero de Cazorla en el Villarreal, también participó: "Has cumplido muchos de tus sueños, pero el verdadero se va a cumplir ahora en Oviedo". A continuación, intervino el periodista Sid Lowe, pieza vital en la salvación azul de 2012: "Estamos encantados de que vuelvas a casa. Solo te pedimos una cosa: que te lo pases bien". Michu, actual director deportivo del Burgos, fue otro de los que hablaron: "Te desep toda la suerte del mundo y quería darte las gracias por vestir la camiseta que llevamos en el corazón. ¡Tócala otra vez, San!".

El último de los mensajes fue lanzado por otro campeón, del Mundo en su caso, en dos ocasiones además, el piloto Fernando Alonso: "Hola, mago. Bienvenido a casa. Haznos disfrutar, estoy seguro de que será el primero de muchos años, todavía te queda cuerda para rato". Y añadió el piloto asturiano: "Nos vemos por Oviedo, echando un pádel, unos karts o un poco de fútbol".

Los retos del internacional. Para Cazorla, jugar en el Oviedo significa redondear su carrera. Es el objetivo con el que soñaba de niño. Y no se pone metas más allá de disfrutar de la experiencia, pero sí tiene claro el legado que le gustaría dejar en el club carbayón. "Ojalá el día de mañana recuerden mi fichaje como algo que sirvió para que este club sea un poco más grande. Solo me marco poder sumar. Me gustaría que cuando se me recuerde se diga que serví para que el Oviedo creciera".

Y para ese crecimiento, el primer paso es encajar en los planes del entrenador. Pero, ¿en qué puesto? Él responde: "Mi posición es estar en contacto con la pelota, sea en la banda o en el centro, si encuentro esa comodidad estaré bien. Prefiero centrado, pero me adaptaré a lo que diga el entrenador y a lo que le venga mejor al equipo".

Sobre la plantila, Cazorla afirmó que "hay un gran equipo, Pachuca ha hecho un esfuerzo. Es muy buen equipo y hay un grupo estupendo, como ya he podido comprobar estos días".

Por último, se le pidió al de Llanera su opinión sobre si ve Juan Mata, otro de los ídolos del Oviedo en el exilio, haciendo un gesto parecido al suyo. Cazorla fue claro: "Lo queyo hago ya lo vimos con Michu o Esteban antes. Peor tengo que decir que no por venir o no eres más o menos oviedista. No sé qué hará Juan, pero lo que haga estará bien decidido. No hay que juzgarle por eso. Sabe que esta es su casa y es dueño de su futuro. No hay que meterle presión innecesaria".