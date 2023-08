Santiago Colombatto fue presentado hoy como nuevo jugador del Real Oviedo. El centrocampista argentino reconoció la importancia del presidente del Grupo Pachuca, Jesús Martínez, y del exjugador azul y compañero suyo en el León, Borja Sánchez, para su llegada al equipo azul. A su vez, dejó claro que por él no va a quedar y que lo dará todo por llegar lo más lejos posible con el conjunto carbayón.

¿Por qué se decantó por el Oviedo?: "Me he decantado por el Oviedo por el aprecio que tengo por el presidente de este grupo (Jesús Martínez), que ha apostado por mí desde hace dos años y medio, y que sigue apostando hoy en día. Vengo a un club que hoy está en Segunda pero que históricamente ha estado en Primera, eso me ha seducido, estoy feliz de estar acá".

¿Qué puede aportar?: "Puedo aportar desde donde me toque, dar lo mejor de mí, lo único que no va a faltar son las ganas, las entrega a la camiseta, lo demás se puede hablar y cuestionar, lo único que no van a ver de mí es rendirme. Pelear hasta el final, eso es lo que van a ver de un jugador como yo".

¿En qué condiciones llega?: "Desde que terminé mi préstamo por el Famelicao, en Portugal, me reincorporé en México al León, esperando una oferta de Primera, que llegaron, si bien no me seducían como me sedujo esta al final. Entrenándome fuerte y preparándome para un desafío como éste".

¿Qué importancia tuvieron Jesús Martínez y Borja Sánchez en su llegada?: "Jesús fue muy importante para que me decantara a venir a Oviedo, también he hablado bastante estos días con Agustín: y también Borja me ha echado una mano, me ha comentado lo que es esta ciudad, lo que significa para él como jugador, que estuvo varios años acá, me ha hablado muy bien de todo ello y me ha ayudado a tomar la decisión".

¿Qué posición le gusta más?: “En general, siempre he jugado en el medio del campo, nunca he jugado de mediapunta, aunque lo pueda hacer; si se necesita arquero voy al arco, no hay problema; es como dije, vengo a aportar donde me toque, sé las ambiciones que tiene este club, que tiene mi presidente, donde me toque voy a tratar de ayudar".

¿Cómo ha sido su primera toma de contacto?: "No he hablado mucho con el profe (el entrenador), acabo de llegar, no he tenido tiempo, pero lo que le pide a todos los chicos, esfuerzo, dedicación y tratar de hacer lo mejor para el equipo".

¿Está preparado para jugar ya el sábado?: "Como dije antes, hace dos meses que me estoy preparando para un desafío de estos y estoy listo para lo que viene".

La valoración de Agustín Lleida: "Viene en calidad de cesión, de préstamo del Club León de México, equipo del Grupo Pachuca. Muy contentos, hemos estado varios meses tratando de hacer esta incorporación, en esta última etapa del mercado se ha podido hacer y felices de tenerle aquí y que pueda formar parte de la plantilla".