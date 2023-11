Santi Cazorla no jugará esta noche con el Oviedo ante el Cartagena (21.00 horas, Movistar). Luis Carrión estaba pendiente del "8", que no se entrenó en las últimas sesiones, y finalmente el asturiano no ha sido incluido en la convocatoria de 22 futbolistas. Cazorla tuvo molestias en las últimas semanas y en principio no hay lesión, según fuentes oficiales del club, pero hoy no podrá aportar en un partido trascendental para el encuentro azul en su lucha por ascender posiciones en la clasificación. En la lista de Carrión van dos futbolistas del filial que no son habituales: Jaime Vázquez y Diego Menéndez.

📋 22 convocados por Luis Carrión para el #RealOviedoCartagena#RealOviedo 🔵⚪ — Real Oviedo (@RealOviedo) 13 de noviembre de 2023 La lista completa es la siguiente: Braat, Leo Román, David Costas, Luismi, Jimmy, Viti, Borja Bastón, Camarasa, Colombatto, Dani Calvo, Alemao, Seoane, Sebas Moyano, Paulino, Masca, Pomares, Abel Bretones, Lucas Ahijado, Sesé, Álex Cardero, Jaime Vázquez y Diego Menéndez. La baja de Cazorla se trata de la primera del ídolo azul desde que se incorporó a la dinámica del primer equipo. El "8" llevaba dos partidos seguidos en Liga como titular, ante Alcorcón y Zaragoza.