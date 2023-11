Luis Carrión atendió esta mañana a los medios de comunicación en El Requexón enarbolando otra vez un discurso optimismo que no pone las lesiones como excusa.

Los lesionados.

“Hay algún lesionado pero no lo considero un problema. El once que saldrá será bueno, los del banquillo estarán preparados. Me encantaría contar con todos pero no lo veo un problema”.

“El once será de garantías, no es un problema. Hay momentos en los que se suman más lesiones, hay tres e larga duración, pero confío en mi equipo. Tengo alternativas, y de nivel. Es una oportunidad para el que ha jugado menos minutos. Estoy convencido de que lo hará bien.

“Siempre se intenta buscar un culpable con las lesiones. Y hay muchos factores: el campo, propenso a lesionarse, los minutos, el físico… No hay que buscar culpables, sino soluciones. tenemos muy buenos profesionales en el servicio médico y en la preparación física. No paro ni un segundo en preocuparme, sin lamentos”.

Estilo del equipo.

“No creo que perdiéramos señas de identidad contra el Mirandés. El equipo es reconocible. Pero ante bloques bajos nos ha costado ser verticales en el último tercio. Se vio ante el Cartagena, por ejemplo. Nos marcaron en el primera llegada y luego nos costó. Hay que manejar esas situaciones. Nos cuesta ser verticales en la última fase, generar superioridades ante equipos que se encierran atrás”.

“Todos cometemos errores, hay que analizar no justificarte. Contra el Mirandés, nos partimos muchos metiendo gente en el área, y eso hizo que pudiéramos empatar. En la jugada del empate teníamos 6 o 7 jugadores en el área. Luego analizas y ves que íbamos como si tuviéramos que ganar sí o si, es bueno eso, pero ir a ganar te puede hacer perder algún partido. Hay que saber la parte de culpabilidad de todos. Y No hay que fustigarse. Es una evolución ascendente desde que llegamos y debemos seguir en esa línea”.

Decepción por el resultado.

“Si supieras la de veces que me ha pasado eso… Pierdes un partido y parece que ya no vale nada. Es natural, yo también me cabreo como seguidor cuando pierde mi equipo. El domingo paramos pero no retrocedimos, hay que disfrutar del camino y que este camino nos lleve a lo más alto posible”.

El Espanyol.

“Es un buen equipo, en cuanto a nombres tienen gente importante. Pero si estás bien, puedes ganarle; estoy convencido. Con optimismo tendremos nuestras oportunidades de ganar”.

“Es un partido bonito para mí, ya gané con el Cartagena en su campo. Les tengo mucho cariño, pero quiero ganarles igual. Ojalá les vaya bien”.

“Conociendo a Ramis, irán arriba, se estructuran bien, es un equipo serio y fiable. Nosotros trabajamos pensando en que irán arriba, si cambian nos adaptaremos”.

Acumulación de partidos.

“Vamos a ver el partido de mañana, pero la primera semana mía en el Oviedo, fue el partido ante el Valladolid y luego tres partidos en una semana: Eldense, Huesca y Leganés. Y repetimos once los tres partidos y sacamos 7 puntos de 9. Hay que estar preparados para todo. Pensamos solo en el Espanyol, luego veremos el siguiente rival”.

Santi Cazorla.

“Empezó a hacer algo en el campo la semana pasada y quería que estuviera para esta semana. Pero no le ha mejorado mucho, y ahora esperaremos para cuando vuelva esté bien. No es grave, pero esperaremos a que evolucione, en una, dos semanas o tres semanas estará con el equipo”.

Las bandas.

“Tenemos gente, sin banda no vamos a jugar. Con diferentes posibilidades: que un punta vaya banda, Bretones ha sido extremo, Sesé también… Jugarán bandas y que estén bien”.

Atacar a equipos cerrados.

“Lo hemos hablado, las condiciones son las que son. Creo que tenemos talento individual y el otro día no lo sacamos a la luz. Con diez rivales detrás del balón o generas unos contra unos o es muy difícil. Contra el Mirandés tuve la sensación de que era un partido de balonmano, sin nada diferente. Quiero que los jugadores se equivoquen en esas situaciones. Que lo busquen. Los chicos lo intentan, son correctos, son buena gente, pero necesitamos que a veces no sean tan correctos, que no tengan miedo a fallar. También te digo que el partido cambia porque en una situación defensiva no estuvimos bien”.

“Es difícil perder un partido contra un bloque bajo, lo normal es que domines y generes ocasiones. Contra bloques bajos jugamos tres: uno ganamos, uno empatamos y otros perdimos”.

La moral del grupo.

"No entendería si los jugadores están de bajón. El fútbol no puedes estar de bajón. Estamos en la mejor posición desde que llegué, el 12º. Nuestras acciones influye en darle alegría de mucha gente, pero si nosotros estamos contentos, con la cabeza alta, funcionaremos mejor. Un equipo alegre es mucho mejor”.