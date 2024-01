Agustín Lleida y Roberto Suárez han hablado esta tarde en la sala de prensa del Tartiere. El director general quiso hacer un reconocimiento a toda la cantera. """La victoria de ayer, tras 21 años, es fruto del trabajo de toda la cantera, es muy buena señal. Un día alegre y feliz para el oviedismo porque vuelve Borja con nosotros. El Oviedo es Borja y Borja es el Oviedo".

Roberto Suárez, por su parte, quiso hacer hincapié en que buscan "una posición muy concreta en el mercado y estamos en ello. Los tiempos no son los que nosotros queremos, pero el quipo con todo el fondo de armario que tiene está compitiendo bien. Aunque quisiéramos hacer las cosas con urgencia, tenemos claro lo que buscamos. Podría ser una cesión o podría ser una oportundiad de mercado de cara al futuro".

Lleida: "Estamos a 100 abonados del récord, es una cifra histórica y ayudará al equipo para que se sume a la dinámica positiva. Estamos seguros de que lo alcanzaremos. Queremos que la gente se suba al carro. Todo lo que se ingrese antes de enero ayudará a fichar".

Suárez: "Todos lso jugadores saben su situación, entendemos que el mercado no ha arrancado, si viene gente puede provocar que los que no jueguen no quieran seguir, pero viendo como está la situación, todos son importantes".

Lleida: "Las lesiones suelen venir por un tema multifactorial. Tratamos de ir abordando el tema y vamos a empezar a trabajar con una empresa que nos ayude. Tres cambios de cuerpos técnicos, tres preparados físicos en año y medio... eso se nota y trabajaremos para que no pase factura".