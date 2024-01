Luis Carrión atendió a los medios tras el merecido y vistoso triunfo de los suyos en A Malata, en una segunda parte que fue vibrante. El entrenador del Oviedo analizó de la siguiente manera el encuentro.

Lectura del partido. “Una gran victoria, tras un gran trabajo. Fue una buena primera parte, y remontando después. Muy contento por el trabajo de todos”.

Moyano. “Sí me esperaba este nivel. Y se lo demandaba. Ahora es un referente, le dan el balón porque no la pierde. Tiene gol, tiene que dar más, no relajarse”.

Respuesta tras el descanso. “El mensaje era seguir incidiendo, encontrar a Dubasin y Moyano por dentro. En una transición nos hacen el gol ero nos reponemos y la gente que entró lo hizo muy bien”.

Triunfo clave. “Le doy una gran importancia porque fue ante un gran equipo, llevan con un modelo claro desde hace tiempo, también feliz por la gente, por los que compraron la entrada. Me lleva de orgullo verles festejar con la afición. Hemos hecho un gran partido”.

Masca y Alemao. “Hicimos un gran volumen de acciones ofensivas, pero nos marcaron en un momento clave. Pero reaccionamos. Me alegro por Alemao porque es un chaval de diez. Me pone contento que la gente del banquillo aporte como hoy”.

El balón parado. “Tenemos buenos lanzados y rematadores, hemos generado peligro, es un arma importante y hay que aprovecharla porque tenemos potencial”.

Refuerzo moral. “A nivel global estamos haciendo las cosas bien, competimos bien. Para hacer una buena temporada y haces un mal partido hay que ganar el siguiente. Hemos ganado pero hay que seguir. Hay que ir a por el Leganés. Estamos optimistas e involucrados”.

Mejor con los de arriba. “Es la realidad, no sé por qué. El Amorebieta no se encerró… Hemos empezado mejor que en la primera vuelta pero hay que seguir, a por el Leganés, con un Tartiere ilusionado”.

Reacción tras el gol. “Fue muy importante. Me gusta mucho el Racing y cuando se pone por delante lo hace muy bien. Pero estuvimos tranquilos, seguimos y pudimos ganar”.