La amistad y la familia no entienden de colores: así se vive un derbi asturiano vestido de azul en Gijón

La amistad no entiende de colores. La familia tampoco. Son muchos los aficionados del Oviedo que vivieron la previa del derbi asturiano vestids de azul en El Molinón. "Sin ningún problema", dijeron Cristian e Iker García, dos compañeros de colegio que viven el fútbol de maner "intensa", pero que al final del día, siguen siendo mejores amigos.

"Nos conocimos en el colegio y empezamos a quedar juntos en el patio. Somos uno del Oviedo y otro del Sporting y nunca hemos tenido ningún problema", dicen los amigos, que esperaban en los bajos de El Molinón a que llegaran los autobuses de los equipos. "Sí que me gritaron un poco por ir vestido de azul, pero mientras no te metas en el tumulto, no hay problema", aseguró Cristian García.

Gregorio e Iván Pinteño, abuelo y nieto, vinieron desde Langreo para animar al Oviedo. COmieron, bebieron y charlaron sin ningún tipo de problema en los aledaños del municipal gijonés. "Todos mis amigos son del Sporting y estoy aquí con ellos sin ningún problema", indicó Iván.

Oscar García, Héctor García, Cristian Fervienza, Josué García llegaron a eso de las 14.00 horas al campo. Venían desde Villaviciosa, ataviados con las ropas de sus equipos, unos de azul, otros de rojiblancos. "Somos familia y hay dieversidad, unos saben de fútbol y otros no", mantenían.