El Oviedo busca "acortar los tiempos" para la ciudad deportiva: las razones que apoyan la opción de La Manjoya

Un destino que permita "acortar los tiempos" para su construcción: el Real Oviedo tiene claras sus preferencias a la hora de elegir la ubicación de la nueva ciudad deportiva. Y, tal y como adelantó ayer LA NUEVA ESPAÑA, la finca de 70.000 metros cuadrados situada en La Manjoya es ahora mismo la mejor posicionada para convertirse en la próxima casa del primer equipo y la cantera del club carbayón.

Agustín Lleida, director general y hombre fuerte en la futura ciudad deportiva, atendió ayer a los medios durante la presentación de Santiago Homenchenko y rspondió a todas las preguntas sobre la actualidad azul. También a las referidas a la futura ciudad deportiva. Lleido reconoció que la "operación Latores" está "difícil" y abre el abanico: "A día de hoy no hay nada oficial que comunicar en cuanto a la ciudad deportiva. Buscamos la mejor opción por situación, económicamente, de metros, de tiempos... Cuando tengamos algo que reúna esas condiciones lo comunicaremos", empezó su razonamiento Lleida, que prácticamente descarta la opción de Latores: "Si encontramos otro lugar mejor que Latores lo valoraremos, porque esa posibilidad está difícil. Lo de Latores si hubiera sido más viable y avanzado con más velocidad... Pero nuestra labor como club es tener una ciudad deportiva de primer nivel, acorde con Pachuca. Y al ver que Latores no avanza debemos buscar otra que ofrezca metros, ubicación y sobre todo que nos permita acortar los tiempos".

Es ahí, en ese escenario, en el que gana cuerpo la opción de La Manjoya. Tiene esta nueva alternativa una ventaja sobre la mayoría de sus competidoras: la calificación del suelo parece compatible con la construcción de instalaciones deportivas, como las que pretende el Oviedo. No implicaría profundos cambios burocráticos.

Es una de las conclusiones que tiene el club tras las consultas realizadas en las últimas semanas. El Oviedo no quiere dar nada por hecho, menos aún tras el desenlace en Latores, pero hoy por hoy parece que La Manjoya es la opción preferida.

En su intervención, también reconoció Lleida errores en la gestión de la "operación Latores": "Cuando hicimos el acto allí pensábamos que sería diferente. Ahora vamos a revisar muchas cosas antes de hacer un acto parecido. Había un proyecto que no pudimos llevar a cabo y exploramos otras opciones".

No fue la ciudad deportiva el único asunto sobre el que se pidió la opinión del director general de los azules. Otro tema caliente: el apoyo o no del Oviedo en la candidatura encabezada por el Sporting de cara a ser sede del Mundial 2030. "Hay mucho ruido sobre este asunto. Hubo una comida a la que fuimos invitados por la Federación, y es nuestra labor tener buena relación con los estamentos. Después de eso no ha habido ni una conversación ni propuesta. No tenemos nada que ver con la candidatura. No estamos en contra, pero no es algo nuestro y no ha habido conversaciones. Se nos mete pero no estamos dentro. Esa es la situación a día de hoy", argumentó Lleida.

Por último, el director general hizo referencia al sentir del club por el arbitraje de El Molinón: "A nivel público no vamos a hacer nada, respetamos a los árbitros. Y, a nivel interno, haremos lo que debemos hacer para defender los intereses del Oviedo. Haciendo las cosas como las estamos haciendo nos irá bien",