Siero insiste sobre la ciudad deportiva azul: "Nuestra propuesta es la mejor con diferencia"

La Manjoya, Latores, El Requexón... Muchas cartas encima de la mesa para que el Real Oviedo se decida dónde edificar su nueva ciudad deportiva (o mejorar la ya existente).

Tras el batacazo de Latores, donde el proyecto no avanza, parece que la operación "Manjoya" ha tomado la delantera, aunque desde Siero no tiran la toalla. El ayuntamiento del concejo vecino insiste, tal y como adelantó ayer LA NUEVA ESPAÑA, en su propuesta de cederle en unas condiciones ventajosas al Oviedo unos terrenos vecinos a El Requexón, junto al parque La Cebera, que significaría una ampliación inmediata de casi 40.000 metros cuadrados, con la posibilidad de que, negociando con particulares, fuera aún mayor.

La propuesta está sobre la mesa del Oviedo desde hace un año, y aunque no es la mejor valorada por el club ahora mismo, no está descartada. Ángel García, alcalde de Siero, lo tiene claro: "Estuvimos estudiando si podríamos ofrecerles algo interesante y razonable. El pasado febrero, con el motivo de la visita de Jesús Martínez, le explicamos una propuesta bastante viable aunque no exenta de tramitaciones. Él me preguntó cuánto tardaríamos y yo le di el plazo de un año. ‘¿Qué dices, cabrón?’, me dijo, a lo que le respondí: ‘¿Cuánto vais a tardar vosotros en subir, cabrón?’ ‘Alcalde chingón’, bromeó. Fue una reunión muy agradable. Luego se anunció lo de Latores y ya no pudo ser", lamentó el primer edil de Siero, quien, tras el posible descarte de Latores, ha visto que su oferta vuelve a estar sobre la mesa.