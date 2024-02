Carrión reivindica el juego de su equipo: “No hay mucha diferencia entre el partido que hicimos ante el Burgos y el de El Molinón”

Luis Carrión se pasó por la sala de prensa de El Requexón para mostrar sus sensaciones de cara al atractivo partido de mañana en Valladolid. Un triunfo metería al Oviedo en los puestos de play-off. El entrenador confía en los suyos.

Paulino. “Para mañana no llega, pero la semana que viene puede ser que estará. Entrenará normal”.

La semana. “La llevamos con tranquilidad, sabiendo que hicimos un gran partido pero no es definitivo. Es muy importante ganar en Valladolid”.

Resaca de Burgos. “Hemos hecho buenos partidos al margen del de Burgos. De hecho creo no hay mucha diferencia entre el partido que hicimos ante el Burgos y el de El Molinón. Contra el Burgos tuvimos la suerte de que nos adelantamos y fuimos ambiciosos, y en Gijón nos costó más ante un equipo cerrado. Entiendo que este camino nos hará ganar más que perder. Viene un partido importante y hay que seguir ganando”.

Recuerdo de la primera vuelta. “Aquella derrota a largo plazo fue buena. Nunca está bien perder pero cuando le puse el video a los jugadores vimos buenas salidas de balón, dominio al Valladolid… Tenemos ganas de ganar, les superaríamos en la tabla. Estamos en un buen momento. Sería una gran jornada”.

Meterse entre los 6 primeros. “Queremos vernos ahí en la jornada 42. Ojalá nos metamos y no salgamos nunca. Llevamos una línea ascendente. Hacemos cosas bien y mañana tiene que ser así. Hay que jugar con ambición. Queremos estar al final en esas posiciones. Si ganas, mínimo les igualas el gol average y le superas en la tabla. Lo que queremos es meternos en la jornada 42. Hay que ganar al Valladolid para lograrnos. No nos centramos en los números, sino en el rival”

Momento del equipo. “Somos fuertes, estamos bien. Pro podemos estar mejor. Tiene que ir evolucionando. Al final hay que hacer más cosas bien. Tenemos hambre de mejora, que es lo más importante. Queremos meternos ahí, nos vemos capaces de todo”.

Colombatto. “Es una suerte tenerle. El otro día estuvo bien el equipo. Recuperamos gente y juegue el que juegue en el banquillo habrá gente mejor que ayude. Es un dilema para elegir. Juega mejor cuando tiene más libertad para llegar, que pueda saltar a la presión, aunque puede jugar posicional. Lo hace bien también. Puedes jugar bien con dos pivotes que tengan capacidad de balón, también que corran”.

Álex Millán. “Está ya para ayudar. Estamos valorando meterlo en a lista. Yo me lesioné dos veces como él y cuando empiece no estará al cien por cien. Tiene ganas y hambre y necesitamos ese tipo de gente. Se lo vi desde el primer día, que le quedaban 4 mees para volver. Hay que premiarlo. Hay una cosa que aportará, que lleva 6 meses sentado y está loco por jugar. Es lo que más diferencia le hace. Tiene movilidad, gol, se asocia… Un buen delantero”.

Decisión con los delanteros. “Lo llevamos con naturalidad, ellos también. Cuando no juega, un jugador se enfada, eso me gusta. Hay un clima de respeto grande. Hay que llevarlo con naturalidad”.

Cazorla. “Lo visteis todos. Puede jugar en cualquier equipo del mundo. Lo valoramos en función del rival. Puede estar en cualquier equipo y en cualquier momento. Cómo no va a estar, es el mejor. Lo valoramos con él”.

¿Cambios en el once? “El Valladolid es diferente al Burgos. Contra el Burgos vimos que con 3 cercanos a lbalón tendríamos superioridad. Esto es diferente. El partido evoluciona y cambia pero creo que podemos hacer otras cosas que les hagan daño. El Valladollid es muy buen equipo, muy bien trabajado. El otro día jugó con extremos abiertos, a veces juega con lateral por dentro. Varía mucho. Con buenos futbolistas Tienen claro lo que hacen”.

Pies en el suelo. “No me ha costado rebajar los halagos. Tras el Molinón salimos con rabia y eso sigue ahí, tiene que seguir. La sensación de haber hecho muchas cosas bien y no pudimos ganar. Esta semana es la misma sensación, hay halagos pero quedan 15 jornadas, si no sigues ganando te caes de la posición.”

Cálculos para estar en el play-off. “No sé, sé que hay que ganar muchos partidos, luego hay que ver qué pasa con los rivales. Tengo claro que por mucho que miremos… Una jornada buena es cuando gana el Oviedo. Si ganamos les sobrepasamos. Hay que ganar”.

Apoyo de la gente. “Me responsabiliza, pero también nos motiva. Viendo ese horario… Y van a ir, lo vivimos en muchos partidos. La gente se va orgullosa del campo, en Ferrol, Santander, Gijón… Es un aliciente más para ganar”.