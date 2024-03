Carrión, en la previa del Levante: "Si queremos estar arriba hay que estarlo en la jornada 42"

Luis Carrión, técnico azul, habló ayer antes del último entrenamiento del equipo en El Requexón antes de enfrentar al Levante (sábado, 18.30 horas) en el Tartiere.

Cazorla. "Puede ser que Cazorla entre en el once, sí. No es que me equivocara, pero pensaba que el Valladolid iba a ser otra cosa. En Valladolid merecía jugar y no jugó, así que sí, va a jugar mañana".

El once. "Paulino ha entrenado bien durante toda la semana y es una opción más. ¿La delantera? Tengo a Alemao y Bastón bien, también está Masca, Millán o incluso Dubasin. Trataremos de hacer lo que creamos que es mejor. Tengo tanta gente más o menos bien que eso me permite hacer cambios. Hay gente que siempre está cerca de jugar y podríamos tener variantes, aunque también dudamos con lo que puede hacer el Levante tras el cambio de entrenador".

Redención. "Vimos el partido, analizamos errores y vimos cosas por mejorar. Hemos trabajado muy bien durante la semana. El partido en Valladolid es el primero en el que quizá no disfrutamos sobre el campo. También creo que pudimos haber defendido mejor, por mucho que los tres primeros tiros del Valladolid acabaran en gol. Siempre hemos estado en el partido y el otro día se nos fue rápido. Hemos intentado trabajar sobre eso y pensando que estamos ahí. Ganando al Levante, que no será fácil, volveremos a estar ahí. Somos un equipo mejor si disfrutamos del camino y no estamos constantemente tensionados. Hay que correr, pero teniendo personalidad y pasándolo bien en el campo, y eso también significa competir y ganar duelos. El otro día el Valladolid presionó bien y nos costó, veremos ante el Levante. Tras derrota trabajamos de igual forma, solo que seguramente estás más dolido y con más ganas de cambiar la sensación. Ojalá sea igual mañana, porque desde que llegamos, después de perder, siempre ganamos".

Levante. "Hemos visto partidos de la época en la que Felipe Miñambres cogió al equipo el año pasado. También partidos con Javi Calleja, claro. Intentaremos adaptarnos rápido a lo que veamos en el campo. Hay que ser valientes e intensos, desde el primer minuto. Veo al equipo preparado. En mi cabeza no entra pensar qué pasará si no ganamos. Lejos del play-off estábamos en la jornada 7 y ahora estamos cerca. Si queremos estar arriba hay que estarlo en la jornada 42. Queremos estar luchando por todo cuando queden diez u ocho partidos por delante. Está todo tan apretado que si eres capaz de ganar varios seguidos te metes, y eso queremos".

El futuro. "Hemos hecho bastantes buenos partidos. Salvo el del Valladolid, que en el primer tiro a puerta cambió el partido… Llegamos preparados para el partido de mañana, queremos ganar lo máximo posible en estos 14 partidos que quedan. Nosotros sabemos de la importancia de estos 14 partidos. Queremos hacer algo grande y para conseguirlo hay que pagar un precio muy alto que estamos dispuestos a pagar. Ayer tuvimos una reunión con México, con Jesús Martínez y todo bien. El mensaje es positivo y todos estamos en la misma línea. Para poder mejorar hay que exigirse. El club nos exige, yo exijo a los jugadores y ellos me exigen a mí, solo hay que refrendarlo mañana ganando al Levante".