Carrión pide más comunicación a sus jugadores: “Que el rival diga: ¡qué pesado!”

Luis Carrión dirigió una nueva sesión esta mañana en El Requexón. Un entrenamiento intenso, con mucho trabajo de balón en espacios reducidos, en el que el técnico estuvo, como es habitual, muy encima de sus compañeros. A las indicaciones tácticas, Carrión sumó algunas órdenes que iban dirigidas directamente al aspecto más anímico del equipo. En la primera parte del entrenamiento, estuvo sobre el césped de El Requexón el presidente Martín Peláez.

En un ejercicio de posesión, Carrión detuvo el ejercicio para pedir más comunicación a sus hombres. Lo hizo con su particular estilo directo. “Hay que hablar con el compañero. ¡Hablad! Que el rival nos escuche todo el partido y diga: ‘¡qué pesao!’. Si me ve así (el entrenador pone un gesto cabizbajo) el rival dice ‘a este me lo como’”.

Las indicaciones del entrenador vienen tras un partido, el del Mirandés, en el que se vio al equipo aturdido en el segundo tiempo. Como si le hubiera pesado el miedo a perder la renta lograda en la primera mitad. Así lo entendió el propio Carrión que lo expuso en la sala de prensa tras el choque.

Sin novedades en el parte médico

Borja Bastón volvió a dejar verse sobre el césped, aunque siempre al margen del grupo. Encara la recta final de su recuperación, pero sigue faltándolo para entrar en la rutina. Además, siguen formando parte de la lista de lesionados Mario Hernández, Rodri Tarín, Camarasa, Luismi, David Costas y Santi Cazorla.