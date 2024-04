Santi Cazorla, su regreso y jugar con dolor: "No voy cojeando por el supermercado, no quiero que nadie lo sepa"

Santi Cazorla es feliz en Oviedo. Las dudas de su fichaje el pasado verano, todas referidas a cómo respondería físicamente en la exigente Segunda División, han quedado atrás y el jugador pelea por devolver a su Oviedo a Primera. El internacional, que se recupera de una lesión y espera estar en un par de semanas junto al grupo, ha concedido una entrevista a Sid Lowe, capitán de la Fundación del Real Oviedo y periodista de "The Guardian", en la que habla de su regreso al Oviedo y muchos otros temas relacionados con una carrera trufada de éxitos.

Sobre su llegada al Oviedo, Cazorla es claro. "Hubiera jugado gratis pero no está permitido. Me hicieron una buena oferta pero mi mujer dijo: ‘No, no. No vas al Oviedo a ganar dinero. Vas a casa a disfrutar y ayudar’. Entonces llamé a mi agente y dije que no quería dinero. Y le respondí al presidente que jugaría por el salario mínimo y que el 10% de las ventas de las camisetas fueran a la cantera. Se hizo en una noche", relata el internacional.

En cuanto a las consecuencias emocionales de su regreso, Cazorla le cuenta a Lowe que "he pasado por muchos clubes, pero el sentimiento y la responsabilidad es ahora más profundo. La gente dice que es un paso atrás, pero es justo lo contrario. No quiero ser el chico que vino a vender camisetas, quiero ser un futbolista". Y añade Cazorla: "La responsabilidad pesa. Al principio me daba un poco de miedo; nunca sabes si eres lo suficientemente bueno. No estoy al mismo nivel, sobre todo físicamente".

A pesar de que ha sufrido un par de lesiones, y que empezó más tarde que el resto por una particular pretemporada hasta que estuvo a punto, al mago de Llanera ya le ha dado para dejar su sello con la camiseta azul. En lo que va de temporada, Cazorla acumula 803 minutos, tras haber participado en 20 encuentros, 8 de ellos como titular. La lástima fue que la última lesión llego justo en el momento en el que se estaba disfrutando del mejor Cazorla.

El internacional también relató sus dolores en el regreso, tanto físicos como emocionales. "Los partidos no duelen, es más en el día a día… No voy cojeando por el supermercado, no quiero que nadie lo sepa. Sufro cuando mi cabeza trabaja más de la cuenta, pensando que podría perderme el siguiente partido. Hay presión, pero me encanta jugar", relata Santi, que añade: "Cuando pierdes, como el día de Alcorcón, te fastidia porque la gente se va cabreada. Te sientes culpable, como si estuvieras decepcionando a tu gente".

Defensa de Xavi Además de su experiencia en el Oviedo, Cazorla habló de los paralelismos que encuentra entre su historia y la de Xavi Hernández como técnico del Barça. "El caso de Xavi es como el mío. Me pidió perdón cuando me dejó solo en Qatar, y después no fue lo mismo. Pero me dijo: ‘Santi, es mi sueño, muy personal’", explica Cazorla, que defiende el trabajo de Xavi. "Es triste que sufra en su propia casa, está infravalorado. Llegó en uno de los momentos más duros de la historia del Barça, ganó la Liga y la Supercopa, pero parece que nunca es suficiente". También relató el de Llanera una anécdota con el entrenador del Barça. "Como jugador, Xavi nunca levantó la voz y ahora... El primer día íbamos perdiendo y le vi tirar botas, insultar, gritar. Le pregunté: ‘¿Qué te ha pasado hoy?’. Y me dijo: ‘He cambiado por completo. Si no lo haces, el vestuario no te respeta’. Pensé: ‘¿De verdad tienes que hacerlo?’. No veo eso en mí, pero entonces tampoco lo vi en él", cuenta el centrocampista azul.

