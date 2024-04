El Oviedo no tiene suerte con De la Fuente Ramos: estos son los números azules con el colegiado pucelano

La injusta expulsión de Santiago Homenchenko en el tramo final de la primera mitad condicionó el choque del Oveido en Cartagonova, un duelo que acabó con 2-0 a favor de los locales que saca a los azules de los puestos de play-off dos semanas después. Hablaron de la acción tanto Calero como Carrión tras el choque, y los aficionados señalan al colegiado de Valladolid, De la Fuente Ramos, como protagonista en el tropezón. No es la primera vez que tiene un arbitraje polémico con el Oviedo.

El de Cartagonova es el cuarto encuentro esta temporada que dirige De la Fuente Ramos al Real Oviedo, y los azules no han ganado ninguno: derrotas 1-0 en Andorra, 3-2 contra el Castellón en la Copa y el 2-0 ante el Cartagena de ayer; además del empate 1-1 frente al Amorebieta en el Carlos Tartiere.

En la cita ante el Andorra, el Oviedo vivió una situación de superioridad numérica que se acabó rápido, cuando el colegiado expulsó también a Luismi. El Andorra ganó de penalti, fue claro, pero los azules pidieron otra pena máxima a su favor que el colegiado obvió. Aquella derrota acabó con el ciclo de Cervera en el Oviedo.

En Castellón hubo aún más ruido, con un gol local en el que pelota parece superar la línea de fondo y un penalti polémico para los de casa. El equipo azul cayó eliminado.

A estas dos experiencias se suma la derrota en Cartagonova, con una roja a Homenchenko de la que habló Carrión. “No lo he visto, me dicen que la segunda no es. Teníamos informe arbitral de que sacaba muchas tarjetas y ha sido una pena. No me han parecido las amarillas, ni las de ellos ni las nuestras. Más tranquilidad, joder, tiene que ser así, defendemos la labor arbitral, ya sabéis como soy. Pero tranquilidad, pero no me gusta cuando se transmite nerviosismo”, se pronunció Carrión.