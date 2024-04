Dos ascensos de ensueño: el "Vetustars", un equipo de aficionados al Real Oviedo, busca subir a la vez que los azules

El fútbol no es solo cosa de profesionales. La pasión por el Oviedo, tampoco. Y si no que se lo pregunten a los chicos de Vetustars, un equipo de fútbol amateur que juega por diversión todos los fines de semana en una liga no profesional asturiana integrada por sesenta equipos de todas las edades y calidades posibles.

"Siempre hemos jugado al fútbol en algún equipo, pero al empezar a trabajar ya no disponemos de tanto tiempo para entrenar y por eso venimos aquí para seguir disfrutando del fútbol", comenta uno de los integrantes de esta escuadra, Pepín de la Rosa. Él, al igual que la mayoría de sus compañeros, provienen del barrio ovetense de Vetusta, de ahí el nombre del equipo.

Son del Oviedo, muy del Oviedo. Juegan de verde, aunque no les cuesta mucho vestir de azul cuando la ocasión lo requiere. "Aquí jugamos de verde porque este equipo tiene años de historia, lo crearon amigos que ya ni juegan y siempre hemos tenido estos colores. Eso sí, a los partidos del Tartiere vamos de azul", dice Iván Gómez, el único que sigue jugando en un equipo federado a la vez que en el Vetustars.

"Juego en el Celtic de Puerto, de Tercera Asturfútbol. Desde que soy pequeño soy socio del Oviedo, he llegado a trabajar de ‘steward’ para el club y tuve en el conjunto azul a muchos de mis referentes futbolísticos, como Toché", indica el jugador, que termina los fines de semana "totalmente reventado". "No me explico cómo los jugadores profesionales pueden seguir con su vida después de meterse esas palizas de partidos. Yo juego dos a la semana, este es a modo de pachanga, y tengo dolores hasta el miércoles. ¡Y eso que solo tengo 28 años, estoy en la flor de la vida!", clama el aficionado azul.

En esta curiosa competición amateur asturiana hay diferentes categorías por las que pueden escalar en base a sus resultados y a su nivel. Ellos militan en la penúltima Liga, aunque este año esperan ascender al igual que sus ídolos. "Vamos a subir a la vez que el Oviedo, y si no, al tiempo. Lo conseguiremos", sentencian.

Suscríbete para seguir leyendo