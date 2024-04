Un dibujo efectivo: el Oviedo de Luis Carrión no ha variado la táctica desde su llegada al banquillo

Multitud de opciones en un dibujo que no varía. Luis Carrión, técnico del Oviedo, tiene el 4-2-3-1 entre ceja y ceja. Le gusta, le convence, y muy a menudo, le funciona.

El Real Oviedo lleva utilizando este esquema desde la llegada del míster catalán al banquillo azul allá por septiembre de 2023 y en pocas ocasiones ha cambiado. A veces lo hace en los últimos tramos de los partidos, cuando el equipo no convence, metiendo dos delanteros y pasando a un 4-4-2 con todo al ataque. Una manera de jugar mucho más ofensiva que la de su predecesor, Álvaro Cervera, que llegó a utilizar a cinco zagueros al mismo tiempo para evitar los embistes rivales, algo que no consiguió, ya que solamente sumó tres puntos de dieciocho. Todo cambió ante el Valladolid. Los azules perdieron el partido –Carrión llevaba a los mandos del Oviedo unos días–, pero algo cambió en la nave carbayona.

Hay varios condicionantes que explican los onces que despliega el técnico catalán antes de comenzar los partidos. El primero y más importante (porque condiciona por completo), los lesionados. El segundo queda a su juicio. En la portería no cabe duda. Leo Román es el defensor de los tres palos oviedistas desde el primer partido de temporada y ha cosechado grandes números, siendo uno de los arqueros menos goleados de la competición. La defensa tampoco supone demasiado dolor de cabeza para Carrión: Viti y Bretones en los laterales y Luengo y Calvo en el centro de la zaga. Viti entró en sustitución de Lucas cuando se lesionó en diciembre y ahí se ha quedado a pesar de la total recuperación de su compañero. Luengo lo hizo por Costas, que aún sigue en la enfermería. Aún así, el central vasco es uno de los jugadores más estables de la plantilla.

En la punta del ataque, son tres los hombres con los que cuenta Carrión. Hay más, como Masca o Dubasin, que podrían jugar de delanteros centro. Sin embargo, el míster tiene otro lugar para ellos. Bastón, Alemão y Millán pugnan por la posición del "9". El primero, el madrileño, ha jugado prácticamente la totalidad de la temporada, hasta que cayó lesionado a finales de marzo, semana en la que ya no jugó y en la que entró de mano Alemão. Desde entonces, el brasileño siempre ha salido de inicio. El caso de Millán es algo más complejo, pues ha estado lesionado toda la temporada. Tras su recuperación, solo ha tenido minutos como revulsivo, aunque no se descarta que cualquier día Carrión decida contar con él. Pero donde verdaderamente llegan los problemas es a la hora de elegir el centro del campo. Hay dos inamovibles: Moyano y Colombatto. El primero, en el extremo izquierdo, es el jugador azul con más minutos esta temporada junto con Leo Román y empata a goles con Bastón (8). El segundo, el argentino, es un fijo en el centro del campo. Es uno de los jugadores con más minutos y siempre ha ejercido de ancla entre el ataque y la defensa azul. Acompañándole suele estar Luismi, pero tras su lesión en el partido contra el Mirandés, Carrión decidió probar a Homenchenko, con un resultado un tanto amargo: fue expulsado en la primera parte ante el Cartagena. Cuando no jugaba Luismi, el catalán siempre había utilizado a Jimmy. Ahora, tras la lesión del andaluz y la sanción de Homenchenko, el canterano tiene todos los números para ser el afortunado de acompañar a Colombatto.

Para la media punta, son muchos los jugadores que ha probado Carrión. Cuando está Cazorla, el llanerense suele ocupar esta posición. Dubasin o Paulino también han ejercido este rol en alguna ocasión. Pero sin duda, el favorito en estos momentos es Seoane. El madrileño lleva, desde la lesión del doble campeón de Europa, siendo titular todos los partidos.

Pero sin duda, una de las posiciones que más varía es la del extremo derecho. En casi todos los puestos hay jugadores más o menos fijos, que, en el caso de cambiar, lo hacen cada varios partidos. En el carril derecho, Paulino, Masca y Dubasin se turnan prácticamente partido a partido. Carrión, escoge según el rival y las sensaciones durante la semana. Sea como fuere, el Oviedo está aún en una posición privilegiada, por lo que Carrión parece haber dado con la tecla tras el mal inicio liguero. En el caso de ganar esta tarde (16.15 horas, LaLigaTV), el Oviedo podría dormir de nuevo en puestos de play-off. Pero lo importante es estar ahí el último partido, como recalca siempre Carrión.

