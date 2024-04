Tangana en el túnel del vestuarios del Carlos Tartiere tras el polémico arbitraje: “¡Esto es una vergüenza!”

La polémica en el choque entre el Oviedo y el Tenerife alcanzó el túnel de vestuarios, con el colegiado murciano Sánchez López en el centro de la diana. El Oviedo informó que se había organizado un tumulto en el túnel de vestuarios entre ambos equipo y el árbitro y el colegiado identificó al futbolista Rodri Tarín. El acta recoge el incidente de la siguiente manera: “Una vez finalizado el partido y dentro del túnel de vestuarios el jugador Rodri Tarín se dirigió a mí en los siguientes términos “esto es una vergüenza”, gritándonos”.

La acción más polémica del choque fue el agarrón de Buñuel a Borja Sánchez cuando se disponía a rematar en el tramo final. El colegiado no señaló nada, tampoco después de ser avisado por el VAR para un segundo visionado.

Incluso Carrión, siempre comedido con los arbitrajes, se quejó de lo que había sucedido: “Estoy cansado de todo esto. Tengo que mirar qué hacemos bien y mal. Hemos generado bastante como para ganar el partido. Estamos teniendo mucha mala suerte con este tipo de decisiones y nos están tocando siempre en contra. Nos están tocando árbitros con mucha personalidad. Entiendo que son seres humanos, pero en una competición no puede ser que haya roces y sean tarjeta y penalti, otros que no... Es mi opinión. Nos han tocado veces que rozamos y nos echan a alguien y pitan penalti. Es un problema de unificación, no de los árbitros. A mí, este árbitro me gusta personalmente. Pero es algo estructural. Parece que decir esto es camuflar, pero hemos tenido las ocasiones como para mínimo empatar. Yo soy un aficionado más, lo veo igual. Pero tengo un equipo al que darle motivos para intentar ganar. Estamos teniendo desgracia en esto, pero es algo que yo no puedo controlar. Supongo que hay alguien que decide qué árbitro asciende o quién desciende".