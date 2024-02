A la confitería Casino, de Cornellana (Salas) no le viene nada mal su nombre. Cada elaboración es un espectáculo digno de ser difrutado, una delicia en cuya elaboración hay mucho cuidado y la tradición de una familia que durante décadas, nada menos que cuatro,ha puesto su buen hacer al servicio de elaboraciones que son seña de identidad de la localidad, al igual que la casa que las elabora. El éxito del obrador de Ana Menéndez se debe a toda una vida de experiencia, materias primas de "primerísima calidad" y al aderezo de pasión extra que la hostelera le pone a todo lo que hace. Ya sea a las masas o a las iniciativas sociales del pueblo.

Natural de Tineo, llegó a Cornellana con su madre, "cuando cogimos el bar Casino, en 1970", explica Menéndez, sobre el otro negocio familiar que tienen en Cornellana. Viendo la buena acogida y demanda de los dulces tradicionales que ofrecían en el bar, se lanzó a la conquista del obrador, hace unos cuarenta años. "Al principio fue muy duro. En un mundo como el de la confitería, en el que es tan difícil que la mujer se imponga, me costó muchísimo poder encontrar confiteros que hicieran lo que yo decía. Venían con ideas preconcebidas y me costó. Pero tenía ideas que me parecían válidas, e iba a ponerlas en práctica. Si fracaso, voy a fracasar yo. Que tengo todo el derecho a fracasar igual que otro hombre", rememora sobre cómo surgió la iniciativa de la confitería.

Hoy da trabajo a casi una veintena de personas entre la confitería y el mítico bar del mismo nombre, al otro lado de la carretera. "Hacemos repostería tradicional asturiana además de los productos típicos que se pueden encontrar en cualquier confitería. Entre los productos estrella están las casinitas, una pasta de almendra marcona con chocolate de primerísima calidad. En el mercado las hay similares, pero es la única que no lleva harina de trigo. Solamente la almendra marcona, nata, mantequilla...", destaca Menéndez. Sus casadiellas, carbayones y carajitos son emblema de Cornellana y los preferidos a la hora de comprar por los visitantes y por los vecinos de la localidad. "Intentamos que nuestras recetas se mantengan, se mejoren si es posible, y que la materia prima sea de primerísima calidad. Este es un pueblo pequeño, pero los clientes si van a cualquier sitio vienen a buscar las casinitas, los carajitos y carbayones para regalar. Somos embajadores de nuestra tierra", asegura Ana Menéndez.

Madre de tres hijas y abuela de siete nietos, Menéndez amplía la familia a sus trabajadoras del obrador –algunas llevan veinticinco años con ella– y a los clientes que cruzan su puerta atraídos por el olor de los dulces o bocadillos. "Que la gente se sienta orgullosa con lo que lleva y que lleve el pueblo identificado es bueno para todos", asevera Menéndez.

Como empresa familiar, en Casino "todos están involucrados de una u otra forma". Aunque su hija Sandra es la que comparte obrador con Menéndez. "Ahora estamos haciendo una caja preciosa para las casinitas, las vamos a vestir de lujo y haremos una edición especial por el milenario del Monasterio de Cornellana", avanza con entusiasmo. También el Camino de Santiago Primitivo, a su paso por el concejo salense, es algo "que se nota mucho, y que debemos cuidar y potenciar", añade. Con una tienda propia también en Oviedo, desde hace unos tres años cuentan además con una online "que cada vez funciona mejor", Menéndez no abandona Cornellana. "Apostamos por la zona. Necesita precisamente esto. Necesita población, industria y que nos volquemos todos un poco", incide.