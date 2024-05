Preocupación por el estado de salud de Julián Contreras: "Llevo semanas mal".

Julián Contreras ha vuelto a compartir con sus seguidores su situación actual. Hace pocas semanas volvió a mudarse, en esta ocasión junto a su padre, trasladándose a Córdoba. El hijo de Carmina Ordóñez empezó el año en Madrid, donde ha acumulado una deuda de 30.000 €. Posteriormente se mudó hasta una localidad de Cuenca donde residió con su padre y, actualmente, se ha trasladado a la ciudad andaluza.

A los problemas económicos se les ha sumado los de salud y es que Contreras ha confesado estar sufriendo bastante. "Estoy teniendo ciertos problemas en la cama con las almohadas. Me dejé llevar y me está arruinando las noches. Llevo semanas mal. Me afecta todo y no tiene sentido que yo haga como que no es así. Me está amargando la vida"

"Por un motivo que desconozco, estoy teniendo problemas con cosas que he pedido. Al final, tantos días mata la magia. Me genera estrés y últimamente todo se me va a las cervicales", asume el hijo de Carmina Ordoñez, que también señala que no ve que haya mejoras en su evolución, sino al contrario.

"Ayer estuve verdaderamente fatal y si a eso le sumas lo de las almohadas... no era viable. No tiene sentido contar otra cosa. Por suerte estoy aquí, con todas las ganas del mundo", algunos de sus seguidores le señalaron que haga un descanso, pero asegura que no es el momento. "No puedo descansar. Hago eso y las suscripciones se paran, se frenan... no me lo puedo permitir. Soy un perfeccionista, pero son días complicados y todo se nota".

La polémica con su perro

Julián Contreras ha estallado tras las críticas que le están llegando tras darse a conocer que no puede quedarse con Rocky, el perrito que rescató de una casa cercana a la suya. El que fuera concursante de 'Gran Hermano VIP' ha explicado que desde un principio buscó un hogar para su perro, ya que la estancia en su casa era algo provisional. Ha sido a través de una conexión en su canal de Twitch en donde el hijo de Carmina Ordóñez y Julián Contreras ha hablado de forma contundente al ser un tema especialmente delicado para él, cuentan desde Otudoor. El exconcursante de 'GH VIP' ha dejado un espacio para que sus oyentes le lancen preguntas y le hagan comentarios y el controvertido de su mascota ha vuelto a salir a la palestra. "Algunos mensajes se han censurado. Todos son de Instagram. Hay muchas cosas que son bastante hirientes. Me han querido convertir en villano", ha aclarado con respecto a los comentarios que está recibiendo de todos aquellos que están opinando sobre la adopción de su perro. "No puedo entender a esa gente. No tienen humanidad", ha comentado en un nuevo directo de su canal de Twitch a sus fieles oyentes. Además, el exconcursante de 'GH VIP' ha asegurado "sentirse tranquilo" por una razón que también ha explicado.

Julián Contreras tiene claro que todas estas informaciones se hacen amparadas en el anonimato que ofrecen las redes sociales. Él está seguro que no le plantearían nada de esto a la cara. "Estoy tranquilo porque no va a venir nadie a decirme nada en persona, ¿es verdad que vendes a tu perro?", han sido sus contundentes palabras.

Muchos usuarios han compartido su sorpresa por lo que ha relatado Julián Contreras. Y, en directo, mientras él ha ido haciendo un repaso de cómo rescató a su perro Rocky de "una situación insoportable" que estaba viviendo, ahora se vuelven contra él sin tener todos los datos. "Es todo mentira y muy chungo", ha sentenciado.