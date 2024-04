La maxi cesta de la Hermandad de Salas se queda en la villa: “Me sorprendí mucho, es estupenda”, dice la vecina ganadora

Lucía Alonso es de esas personas a las que no solía sonreír el azar. O mejor dicho, era. Ya que ahora disfruta, gracias al número “728”, de la estupenda cesta de la Hermandad del Cristo Yacente de Salas. Un premio, en realidad, de todo Salas. Y es que, más de medio centenar de negocios y establecimientos de la zona aportaron a la causa.

“La idea de hacer una cesta me pareció algo estupendo. Es enorme y muy valiosa. Tampoco nunca me había tocado una cesta, y me sorprendí mucho, la verdad”, apunta Alonso, ganadora del sorteo. En su visita diaria a la Tiendina de Jose para comprar el pan, pasaba frente a la cesta, expuesta en la antigua librería de Gerardo. “La verdad es que llamaba la atención”, asegura.

Varias veces firmó números en el negocio de Jose. Y, sin embargo, fue el 728, firmado casi de casualidad “en un cartón con cuatro huecos libres” el que le dio suerte. “Lo más guapo es la unión. Que haya cosas de casi todos los sitios de Salas. Desde peluquerías a tiendas”, destaca Alonso, que asume, contenta, que habrá que repartir.

Sobre la Hermandad del Cristo Yacente, tras su primera Semana Santa como colectivo penitencial, no hace más que alabar su compromiso: “Un gran trabajo tras la recuperación de las tradiciones. Hace muchos años que no había esto y es precioso que se recupere”. La Hermandad organizó la elaboración y sorteo de la cesta para sacar fondos para su actividad.