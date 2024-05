Ataques de lobo en Salas, cada vez más cerca de las casas: “Ya no escapan de la gente, se quedan mirándote”

No es la primera, ni la segunda, vez que le ocurre, pero ver a tus animales devorados por el lobo no es algo a lo que uno pueda llegar a acostumbrarse. Así lo relata el secretario general de Usaga, Fernando Marrón, que denuncia en su nombre, “y en el de quién no se atreve”, nuevos ataques de lobo en el municipio de Salas.

“Hay al menos dos lobos que andan por aquí, matando cada día. Y nadie toma medidas. Esta semana, aquí en la finca de Poles, me comieron una novilla, de unos nueve meses. Una frisona, inscrita en el registro, con potencial genético. Y ya en diciembre y en enero me había pasado lo mismo con unos xatos”, lamenta.

Novilla frisona atacada por el lobo en el pueblo salense de Poles / LNE

La problemática que padecen hace años en las ganaderías se agrava, insiste, “por la cercanía a los núcleos de población”. Y el comportamiento de los depredadores que sí se están acostumbrando “casi a comer de la mano”. “Nadie toma medidas. Y están al lado de casa, en medio del pueblo. Y se amplían las brigadas para controlar que no le pase nada al lobo. Esto es un sin sentido del gobierno que tenemos. Y un desequilibrio de la naturaleza”, asevera el ganadero.

Preocupado por la “nada descabellada idea de que pueda suceder una desgracia humana”, el sindicalista cree que estos lobos de la zona “nunca más van a volver al monte”. “Ya no escapan de los humanos, se te quedan mirando. En el pueblo de Godán, en La Barrosa, a menos de un kilómetros de la escuela de 0 a 3 de Salas comieron un cabrito enano de un niño, a las ocho de la mañana”, clama.