Las dietas también llegan a Hollywood. Y en cuarentena, también. Y es que los actores están obligados a cambiar permanentemente de peso y de apariencia para adaptarse a los distintos papeles que les toca interpretar. Si alguien está acostumbrado a eso, es el australiano Mel Gibson, de 62 años, al que le han tocado papeles y actuaciones de todo tipo. En los últimos tiempos, la figura de Gibson parecía un poco descuidada, pero el actor ha conseguido perder 14 kilos en 8 semanas y su aspecto es otro tras recudir su abdomen en 27 centímetros. Y todo, con una sencilla fórmula y un poco de esfuerzo. La revista especializada “Mens´ Health” se ha hecho eco del método Gibson, que se cruzó con un prestigioso nutricionista, Sam Jackson.

“Yo estaba cenando, y él estaba sentado en la mesa de al lado… Entablamos una conversación porque estaba solo”, explica Sam en The West Australian. “El comenzó a explicar que era imposible deshacerse de esa barriga, y le dije que me diera ocho semanas para deshacerme de ella, que le iba a enseñar a comer”. Tras esa conversación, Gibson acudió a su cita.“Mi ropa me queda bien, ya no me duele la espalda, duermo mejor”, indicó el actor en su canal de youtube tras someterse al tratamiento. Además, el australiano profundizó en cómo es la dieta de forma específica: 5 comidas, tres horas de separación entre una y otra y con las proteínas (luego profundizaremos en el alimento clave) y la legumbre como invitados claves. Gibson resaltó esta mezcla.

- Desayuno: Tortilla de tomates y pimiento.

- Snack 1: Batido de proteínas.

- Comida: Pollo con espárragos, brócoli, judías verdes y patata dulce.

- Snack 2: Batido de proteínas.

- Cena: Salmón al horno con patata asada y ensalada.

Por otro lado, la importancia de proteínas queda clara. Y en eso destaca un alimento en especial, a raíz de los últimos estudios. La patata se ha consolidado como el complemento ideal en cualquier menú deportivo, según las últimas investigaciones de la revista Nutrients y de las que se hace eco Men´s Health. Y es que la patata tiene una proteína clave para ganar músculo y mantenerlo en el tiempo. La clave es que ayuda a las personas a desarrollar ese músculo que se busca con los entrenamientos y también ayuda a perder peso. Esa proteína tiene además numerosos beneficios para la salud.

"La cantidad de proteína que se encuentra en una sola patata es pequeña, pero si cultivamos muchas patatas y extraemos esa proteína, podemos obtener una serie de beneficios medibles", dice Sara Oikawa, de la Universidad McMaster, en Canadá, que participó en el estudio.