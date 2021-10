C. V. F., un mecánico de El Berrón de 56 años, ha aceptado esta mañana en el Juzgado de lo penal número 2 de Oviedo una condena de seis meses y un día por masturbarse delante de un niño de nueve años en los vestuarios de las piscinas de Lugones, en agosto de 2019. El hombre tendrá además que pagar una indemnización de 5.000 euros (la acusación particular, ejercida por la familia del niño, bajo la dirección letrada del abogado Carlos Hernández Fierro pedía 6.000) y realizar un curso de educación sexual durante un año. Además, no podrá acercarse a menos de 300 metros del menor durante dos años.

El niño había comenzado el 7 de agosto del 2019 un cursillo de natación en las piscinas municipales de Lugones, desde las 16,50 horas a las 17,45. Una vez finalizada la clase, se dirigió a uno de los vestuarios de las instalaciones y, después de acabar de ducharse, se encontró con el acusado, que había entrado en el vestuario detrás él, sobre las 17,45 horas. En el interior del vestuario, el acusado se quitó la ropa y se dirigió a una ducha individual ubicada cerca del lugar donde estaba el menor, y desde un ángulo en el que este podía verle, comenzó a masturbarse y después se dirigió, aún desnudo, hacia donde se encontraba el niño y le preguntó si le quería tocar.

La Fiscalía pedía 9 meses de prisión, un año de cárcel la acusación particular.