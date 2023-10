Tiene trece años, ronda el 1,70 de altura y sueña con ser entrenadora de marcha. Se llama Noa Escobar, pertenece al Club de Atletismo Ciudad de Lugones y este fin de semana conseguía convertirse en campeona de España sub-14 de dos kilómetros marcha.

Su historia deportiva comenzó cuando tenía tan solo ocho años de edad. "Yo hacía baile en el colegio y me enteré de que habían organizado una carrera. Así que me apunté, solo por curiosidad". recuerda. En aquella ocasión, Escobar logró estar entre las doce primeras, alguien del club de atletismo vio su potencial y la animó a apuntarse ala nueva disciplina. Ella aceptó sin dudar.

"Llegó a casa y nos dijo: esto es lo que yo quiero hacer", recuerda su madre, Arancha Suárez, que en un primer momento llegó a decirle que no participara en la competición "porque llovía e iba a coger frío".

Desde entonces, Noa Escobar entrena entre cuatro y seis horas a la semana. Su esfuerzo, su tesón y "que es muy exigente consigo misma", apunta su madre, han hecho que la estudiante del IES Astures de Lugones haya iniciado una carrera meteórica Y es que el de campeona de España no es el único título que ostenta la atleta. "Hace tres años se proclamó campeona de Asturias, porque fue la única chica que participó en la competición, y hace dos, subcampeona de Asturias en su categoría", explica la madre.

Sin embargo, esta era la primera vez que Noa Escobar participa en un campeonato a nivel nacional. Fue llegar y besar el santo. "Eran sesenta corredoras en tres tandas de veinte atletas cada una, corriendo en función de los mejores tiempos de cada una", explica Arancha Suárez. Nada más empezar, Noa fue clasificada en la primera tanda, en la que participaban las veinte mejores de España. Y llegó la victoria. "No me lo creía, yo solo lloraba y no sabía qué hacer", explica la tímida joven. "Hasta que me di cuenta de que esto era un gran logro para mi carrera deportiva y me sentí muy feliz". añade.

No solo ella. Sus padres, su hermano y numerosos familiares y amigos estaban siguiendo la competición en streaming. "No nos lo podíamos creer, el teléfono empezó a sonar sin parar. Fue muy emocionante", revive su madre, que estaba haciendo galletas en el horno y se le quemaron con la emoción.

Pero esa no fue la única anécdota. "Noa es un desastre y... perdió la medalla en el hotel". El disgusto fue mayúsculo, hasta que al regresar para revisar las habitaciones, descubrieron que estaba encima de la cama.

Finalmente, Noa Escobar llegó a su casa, medalla en mano, a celebrar la victoria con los suyos. No solo con la familia, sino también con sus compañeros y todo el equipo técnico del Club de Atletismo Ciudad de Lugones, que no pueden estar más orgullosos de su chica. sobre todo, su entrenador, Román Álvarez "Mi medalla, también es suya", concluye la campeona.