"Esta tiene que ser la legislatura de Siero". El socialista Ángel García, alcalde del cuarto concejo más poblado de Asturias y tercero en número de empresas, reclama del gobierno regional un tratamiento "más justo", a la vista de una pujanza demográfica y económica que, a su juicio, no se ha venido teniendo en cuenta ni en las inversiones autonómicas ni a la hora de decidir la ubicación de los grandes equipamientos del Principado. "Lo que es bueno para Siero es bueno para Asturias. Pedimos que no se nos relegue como ha pasado históricamente, que se nos trate como merecemos, ni más ni menos, y así lo vamos a reclamar día a día", advirtió el regidor sierense en una declaraciones a LA NUEVA ESPAÑA para valorar el proyecto de Presupuestos regionales para 2024 diseñado por el gobierno de Adrián Barbón. El documento presentado el pasado viernes ha dejado bastante frío a García, a la espera de examinar con mayor detalle todos los capítulos.

El regidor sí se muestra "satisfecho" de que las cuentas reserven una partida de 14,1 millones para completar el nuevo tramo de autovía de Bobes, lo que, a su juicio, confirma a la gran mancha industrial del centro de la región como "la más importante del norte de España". García también ve con buenos ojos que se hayan incluido fondos para ejecutar la esperada reparación de la carretera que conecta la Pola con Bendición, si bien alerta de que la actuación ya apareció en las cuentas en los dos ejercicios precedentes sin que se llegara a adjudicar. "Ruego encarecidamente que lo que se meta en los Presupuestos se ejecute, ya que no tiene explicación ante la sociedad que llevemos tres Presupuestos con esta obra y que no se haya hecho nada, pese a que no se trata de una inversión demasiado elevada", subrayó García, quien también reclamó celeridad en la ejecución de las diferentes actuaciones. "Esperemos que no tengan el mismo ritmo que la variante ferroviaria de Pajares", ironizó.

La segunda anualidad del desdoblamiento de la AS-17 entre Bobes y San Miguel de la Barreda y la rehabilitación integral de la deteriorada carretera SI-8, de la Pola a Bendición, esta última con una consignación de 1,7 millones, son los grandes proyectos de la propuesta presupuestaria para Siero, que también dispone de varias partidas específicas en el ámbito educativo. Así, las cuentas prevén 127.812 euros para el Instituto de Educación Secundaria (IES) Escultor Juan de Villanueva, además de 161.000 euros para el Colegio Público Celestino Montoto y otros 158.000 euros para la Escuela de Educación Infantil Peña Careses, también en la capital municipal.