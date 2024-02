"Preocupación" en Costco ante las trabas autonómicas a su inversión de 30 millones y 300 empleos en Bobes (Siero)

La lentitud del proceso de revisión de las actuales directrices del Principado está conduciendo al proyecto de Costco para el polígono de Bobes a una situación crítica. Directivos del «gigante» norteamericano de los hipermercados, desplazados expresamente desde Londres, reconocieron su «preocupación» por este asunto al alcalde de Siero, el socialista Ángel García, durante una reunión que mantuvieron el pasado martes en el Ayuntamiento. El regidor trató de darles tranquilidad y les transmitió su convencimiento de que la modificación de la normativa, que lleva casi dos años en tramitación, será pronto una realidad, permitiendo así la implantación de superficies comerciales de más de 2.500 metros cuadrados en la región. Los representantes de Costco también se entrevistaron el mismo martes con responsables de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias (CUOTA), mientras que el encuentro que tenían programado con Nieves Roqueñí quedó pospuesto por un asunto personal de la consejera de Transición Ecológica, Industria y Desarrollo Económico.

«Estamos trabajando de forma conjunta para que esa modificación de las directrices salga adelante lo antes posible», subrayó este miércoles Ángel García, quien reconoció tanto que la modificación «se está demorando más de lo que se esperaba» como que tal circunstancia mantiene bloqueado el proyecto de Costco y afecta también a otros planes de empresas que pretenden implantarse en Siero y que no pueden hacerlo con las actuales limitaciones de las directrices de comercio. El regidor conoció de primera mano que esa preocupación es compartida por Cotsco, aunque, al menos de momento, la compañía, segunda del mundo en el sector, mantiene su plan para invertir 30 millones de euros y generar unos 300 puestos de trabajo en Bobes en el que sería su quinto hipermercado en España. Eso sí, García alerta de que «todo el mundo puede perder la paciencia» y de que «cualquier proyecto corre riesgo sin no somos ágiles y seguros». «Amazon no estaría ahí si hubiésemos tardado un poco más en darle las licencias», desveló el Alcalde.

Un día después de que el PP se sumara a sus advertencias sobre la situación de Costco, el regidor sierense insistió en la necesidad de modificar la normativa autonómica. Tras mostrarse en contra del proteccionismo, «que ya sabemos a lo que conduce», ya a favor del libre comercio, García se reconoció «bastante liberal» en este ámbito. «Si un empresario de EE UU decide invertir 35 millones y generar más de doscientos empleos en un pueblín de España, viene y todo son trabas, lo que se te ocurre es ¿tú que yes fatu?», indicó el regidor, para quien carece de lógica que se puedan abrir bares sin que nadie diga que hay demasiados, almacenes de construcción sin que nadie diga que hay demasiados, y así sucesivamente menos en el comercio. «Internet te permite hoy comprar casi lo que quieras, cuando quieras y cómo quieras desde cualquier lugar del mundo», añadió García, para quien «la competencia es buena» y la postura que defiende sobre las directrices de comercio supone «un reflejo de la mayoría de la sociedad».

Este diario ha tratado, sin éxito, de recabar la opinión del Principado sobre la revisión de las directrices de comercio.