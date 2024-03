Miles de imágenes tras más de treinta años fotografiando mascaradas. Es el tesoro que tiene Mercedes Vázquez, que ha "perdido la cuenta" de la cifra real de las que dispone. Una pequeña parte de esas fotografías se exponen, hasta el próximo 17 de marzo, en el Centro Polivalente de Valdesoto. Bajo el título "Un viaje por el mundo de la máscara", la etnógrafa y escritora hace una "ruta a través de las fotos, deteniéndome en cada máscara por el orden de salida, desde el final del verano hasta el carnaval u otras fechas como el Corpus, San Juan o la procesión de Los Remedios", explica. La exposición forma parte de la programación de las "Xornaes Mazcaraes d’Iviernu" de Valdesoto, que tendrán lugar este fin de semana en la localidad y prevén además un desfile en la Pola.

Valdesoto capta la esencia de las mazcaraes: "No son un carnaval, son un sentimiento" / Lucía Rodríguez

Nacida en Sarria, en Lugo, en 1949, lleva fotografiando a los Sidros desde sus inicios y, sin embargo, "es la primera vez que expongo aquí, en Asturias". A los de Valdesoto les tiene un cariño especial. Por un lado, "porque luchan constantemente por mantener una tradición que cuenta con muchos años de antigüedad" y, por otro, porque "no hay mascarada o entroido al que vaya donde no me los encuentre". Ocupan un lugar importante en su exposición, que también cuenta con imágenes de este tipo de citas de otros lugares como Galicia, Portugal, Cantabria o Extremadura.

De quienes promueven y participan en esta cita de Valdesoto destaca que "son como una piña", pero también "que crean cantera y eso es digno de admirar". Y es que, con los escolinos de Faes "se aseguran de que la tradición continúe en el tiempo, algo muy complicado en los tiempos que corren". "Y eso es algo muy importante en los tiempos que corren. Esos niños son el futuro para que estas jornadas continúen", dice. A esto se le suma el hecho de que "ellos lo sienten, si no, esto estaría ya muerto". Y un evento de este calibre "es un valor en alza para cualquier lugar y más para una localidad pequeña".

Mercedes Váquez tuvo la suerte de nacer en una familia de artistas. "Mi bisabuelo y mi abuelo ya tenían una cámara y mi tío, –el fotógrafo y pintor Antonio Álvarez Rivas– que tenía un estudio de fotografia, allí en Sarria, fue el que enseñó este mundo desde cero". En una parte de su casa, habilitaron una sala de revelado y "comencé a trabajar con fotografía analógica, hasta que mi primo me enseñó los secretos de la tecnología digital", recuerda.

La fotografía siempre ha formado parte de su vida. "A través de ellas intento transmitir las emociones de las personas y son trabajos de campo etnográficos que beben en las fuentes de las tradiciones", explica. Y es que a Vázquez no le gusta "hacer una foto por hacer". Hay que intentar "captar lo que la persona lleva dentro, para poder transmitírselo al espectador". De lo contrario, "mi trabajo no tendría sentido". Porque "una foto sola no me interesa, me interesa todo el valor etnográfico que hay alrededor y la persona que hay detrás", detalla.

Su afición por las máscaras, tampoco fue casualidad. "En mi casa, ya hay fotos de mi abuela en el siglo XIX disfrazándose para participar en una carroza, y mi familia siempre ha protegido las tradiciones, les interesaron y me lo transmitieron desde pequeña". Además, aclara, "la máscara no es un carnaval, el ‘entroido’ es un sentimiento, con unos valores tremendos que se van afianzando, que continúan en el tiempo y que cada vez van a más".

En el mundo de la máscara, al que ella pertenece, Mercedes Vázquez es además secretaria de los órganos de la Academia Ibérica de la Máscara, con sede en Braganza y ha realizado innumerables exposiciones por toda la geografía española, pero, sobre todo en Portugal.

En el marco de estas "Xornaes Mazcaraes d’Iviernu" de Valdesoto se celebra este sábado, 16 de marzo, a las 11.00 horas, un taller infantil en la localidad sierense, donde a las 16.30 horas habrá además un desfile. El domingo, 17 de marzo, a las 12.00 horas, tendrá lugar otro en la Pola.