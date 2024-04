Los Güevos Pintos de la Pola, de aniversario: medio siglo de la bendición en asturiano del cura Carlos Sánchez Martino

La fiesta de Güevos Pintos regresa hoy, martes, a Pola de Siero. Y además de lo mucho que por sí sola representa para los polesos tiene también en esta ocasión una efeméride que conmemorar: se cumple medio siglo de la primera vez que la bendición se hizo en asturiano. Fue en 1974 cuando el párroco de entonces, Carlos Sánchez Martino, pronunció los tradicionales versos en bable. A partir de ese año, los curas que le sucedieron al frente de la parroquia mantuvieron la costumbre. Hasta este momento, con el actual, Fermín Riaño, que ya la ha realizado de este modo en ediciones anteriores.

Carlos Sánchez Martino fue párroco de la Pola desde 1972 a 1991, año en el que falleció. En 1973 no hizo la bendición en asturiano, sino que fue en 1974 cuando la estrenó. "Era un hombre con grandes conocimientos humanísticos y un apasionado de la cultura tradicional asturiana", recuerda Rosi Villa, que fue archivera de Siero durante más de 35 años y está ya jubilada.

El sacerdote fue un hombre muy querido en la Pola, que impulsó la ampliación del cementerio, la de la iglesia con la capilla de los mártires Fabián y Sebastián, fue uno de los promotores de El Ventolín y trabajó además en publicaciones sobre mitología asturiana. De su mano se comenzó también la recuperación y ordenación del archivo parroquial.

El programa de las fiestas de 1974, que se celebraron los 14, 15 y 16 de abril de ese año. / R. V.

La bendición de la fiesta de los Güevos Pintos tiene una parte libre, un texto que escribe cada año el párroco a cargo y que suele referirse a peticiones al Ayuntamiento o al Principado, a necesidades de tipo social o económico o a rogar y solidarizarse con las personas que sufren por distintos motivos dentro o fuera de nuestras fronteras.

Hay otra parte, el estribillo, que es lo que todos los curas repiten en asturiano desde que Sánchez Martino lo hizo por primera vez en 1974. Son dos párrafos extensos que comienzan implorando al Señor, que hizo "toles coses pa que-y valieren al home". Y finalizan pidiendo la bendición: "Pa toos, pa los que tamos y los que falten, los gayasperos y atrisyaos, los que piensen tener too y los quéchen daqué en falta, manda, como rosada al riscar del día, la to ayuda y la to bendición".

PROGRAMA PARA HOY

La fiesta de Güevos Pintos se inicia hoy, martes, a las 10.30 horas con una alborada de gaita y tambor por las calles de Pola de Siero, acompañada de los cabezudos de la Sociedad de Festejos, organizadora de esta cita además de la de Comadres y El Carmín. A las doce del mediodía, como manda la tradición, comenzará la bendición en la plaza del Ayuntamiento. Después, finalizados los actos religiosos, tendrá lugar la entrega de premios del concurso de Güevos Pintos y la muestra de baile a cargo del Grupo Folclórico El Ventolín. Para concluir se romperá la espicha del tonel, con degustación gratuita de Sidra Muñiz.

A las seis de la tarde dará comienzo otra de las actividades más esperadas, el desfile tradicional de Güevos Pintos, por las calles Celleruelo y Florencio Rodríguez. Este año participan El Ventolín, Xiranda Brass Band, los grupos Principado, El Cuélebre, El Piñote, La Sidrina, la Bandina Gaites Conceyu Siero, Estampes Tradicionales, de nuevo los cabezudos de Festejos y estarán también presentes los Sidros de Valdesoto.

El programa festivo continúa en Pola de Siero con diversas propuestas de teatro y música hasta el próximo sábado.