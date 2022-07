Si hace trescientos veintisiete años la mucha fe de Andrés del Quintanal y su esposa María García les llevó a construir una capilla en Les Campes y a celebrar la primera fiesta del Carmen y Carmín de Pola de Siero, un 16 de julio de 1695. Hoy, unos cuantos años después, también con fe, dudas y certezas, creencias e increencias seguimos celebrándola, con algunos incorporaciones nuevas y manteniendo lo esencial: Santa Misa de acción de gracias y procesión de la Virgen del Carmen por el centro de la ciudad, Bendición , baile de la Danza Prima, subasta del “Ramu”, concierto de la Banda en el Parque , aperitivo, comida y, por la noche, verbena.

Toda fiesta que se precie tiene su pregón, - el Carmín siempre ha dado pregones excelentes, algunos dignos de publicar- y en este año, desde el balcón del Ayuntamiento ha tenido el privilegio de dirigirse a nosotros la Asociación Nora, una de las instituciones más solventes y prestigiosas del concejo, que desarrollan una impagable labor en la ayuda y acompañamiento de niños con discapacidad psíquica y parálisis cerebral y en el asesoramiento y apoyo a sus familias. Siempre he dicho que si algún colectivo o familia merece un trato de consideración especial en todos los ámbitos , incluido el fiscal, es el de estas familias. No se las puede dejar solas, deben sentir nuestro apoyo, nuestro aliento… Me congratulo que la Sociedad de Festejos haya tenido el detalle de agradecer, vía pregón a la Asociación Nora, esa labor abnegada y callada en pro de estos niños desde el año de su inicio o fundación, que llevan haciendo desde 1992. ¡Mi máxima consideración! ¡Muchas gracias!

El Carmín siempre trae novedades, es imprevisible, sorprende siempre, y así, el Consejo de Obras de la Iglesia de San Pedro, gracias a la generosidad de la familia de Casimiro Baragaña que donó una de sus obras , convocó una subasta pública de la misma, destinada recaudar fondos para la rehabilitación de la Iglesia de San Pedro. Puja que se realizaría al término del concierto programado por la Asociación Pro Órgano para el viernes 15 de julio, a las 20.30 horas de la tarde en la Iglesia parroquial de Pola.

A partir de aquí, las palabras se quedan cortas. No es posible trascribir a letras la multitud de matices y sonidos que el excelente organista Joan Seguí Mercadal con un selecto programa centrado en Vivaldi y Johann Sebastián Bach, con sus influencias y discípulos, ofreció a los presentes, con el apoyo del excelente órgano de San Pedro, un órgano Gerhard Grenzing, presente en nuestra parroquia desde 2013. Era música de otro mundo. El organista parecía un científico en busca de un nuevo matiz, de una nueva nota, de un nuevo sonido. Fue pura magia, y en medio de todo, el cuadro de Casimiro que se subastaba, visible en su caballete y que evoca una mujer sentada, pensativa, melancólica. Y todo ello arropado además por los 130 metros cuadros de sus frescos que decoran el Presbiterio de San Pedro.

Los presentes en la Iglesia contemplamos la unión y maridaje de música y pintura. Mientras el órgano difundía su mensaje sonoro, las figuras de los frescos de Casimiro escuchaban, asumían su contenido y daban la impresión que se movían, lo mismo que la imagen gozosa de Nuestra Patrona, la Virgen del Carmen, sita en el altar. Pero no acaban aquí las sorpresas, el maridaje entre música y pintura, y es que el propio organista-compositor, Joan Seguí, al ver el cuadro de Casimiro, creó una composición, en la que pretende convertir la vivencia pictórica de Casimiro en música; trazos, dibujos hechos notas, sonidos, en música suave, melancólica, pensativa, y nosotros, los presentes , testigos en directo de ese mutación , de ese cambio, de esa unión.

De este concierto se hablará y de este organista, Joan Seguí Mercadal, también. ¡Fue todo asombroso, aún perduran en mí los efectos de esa resaca ! Ha sido todo un privilegio escuchar y ver lo que ayer escuchamos y vimos, y en medio un mismo protagonista, el cuadro de Casimiro, en su doble versión pictórica y musical. El cuadro fue subastado en la cantidad de 420 euros. ¡Muchas gracias!

Ayer la música vino en auxilio y socorro del templo de San Pedro y de la pintura y nos ha recordado que pocas ciudades hay que tengan un museo pictórico al alcance de manos, como tiene Pola de Siero con la pintura de Casimiro Baragaña. Hagámoslo lo posible. Lugares tenemos. El día de San Buenaventura, 15 de julio, no quedará en el olvido. Motivos: Muchos. Los expuestos. ¡Viva la Virgen del Carmen! ¡Felices Fiestas del Carmen y Carmín!